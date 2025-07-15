Що відомо про купюру 500 євро?

Банкнота номіналом 500 євро є найбільшою за номіналом серед усіх банкнот євро, які коли-небудь друкувалися. Вона перебувала в обігу з моменту введення готівкового євро у 2002 році до 2019 року, пише 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

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З 27 квітня 2019 року центральні банки країн єврозони припинили випуск 500 євро, проте купюра як і раніше вважається законним платіжним засобом і може використовуватися для розрахунків. Це одна з найдорожчих банкнот у світі, що знаходяться в обігу.

Цікаво! На ранньому етапі купюри цього номіналу швидко увійшли в широкий обіг – до грудня 2008 року в обігу налічувалося 530 мільйонів банкнот номіналом 500 євро.

Як виглядає купюра 500 євро?

На кожній євробанкноті зображені мости і арки або дверні прорізи, виконані в архітектурних стилях різних епох європейської історії. На банкноті в 500 євро представлена архітектура кінця XX століття.

Примітно! Хоча спочатку художник Роберт Каліна задумував використовувати зображення реальних архітектурних об'єктів, з політичних міркувань були використані лише гіпотетичні приклади. Проте, зображений на банкноті міст помітно нагадує Міжнародний міст через річку Гвадіана.

Банкнота номіналом 500 євро / фото Getty Images

Як і всі банкноти євро, вона містить зазначення номіналу, прапор Європейського Союзу, підпис президента Європейського центрального банку, ініціали ЄЦБ на різних мовах країн ЄС, карту Європи, зображення заморських територій ЄС, а також зірки з прапора ЄС.