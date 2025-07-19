Скільки важить 1 мільйон гривень?

Вага та вигляд одного мільйона гривень залежить від номіналу купюр, з яких він складається, повідомляє 24 Канал з посиланням на Музей грошей НБУ.

Дивіться також Яка найбільша купюра євро та який вона має вигляд

Один мільйон гривень важить від 1,2 до 650 кілограмів. Найлегша вага мільйона у банкнотах по 1 000 гривень.

1 мільйон гривень = 1 000 купюр по 1 000 гривень;

1 купюра номіналом 1 000 гривень важить близько 1 грама чи трохи більше.

Отже, 1000 купюр по 1 граму = 1-1,2 кілограма.

А от мільйон у купюрах по 1 гривні важитиме вже 650 кілограмів.

Яка висота 1 мільйона гривень?

Розміри одного мільйона гривень теж суттєво відрізняються залежно від номіналу купюр.

Мільйон у купюрах номіналу 1 000 гривень сягає у висоту 14 сантиметрів.

Висота мільйона у 200-гривневих банкнотах становить 66 сантиметрів – це довжина тіла арктичного пінгвіна.

Якщо мільйон скласти у стовпчик купюрами номіналом 20 гривень, то він сягне близько 6,5 метра. Такий ріст має африканський жираф.

Найвища висота, звісно, у мільйона, складеного з 1-гривневих купюр, – приблизно 138 метрів.

Варто знати! Один мільйон доларів в купюрах по 100 доларів важить 10 кілограмів, а в одноцентових монетах – 246 тонн.