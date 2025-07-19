Скільки важить 1 мільйон гривень?
Вага та вигляд одного мільйона гривень залежить від номіналу купюр, з яких він складається, повідомляє 24 Канал з посиланням на Музей грошей НБУ.
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Один мільйон гривень важить від 1,2 до 650 кілограмів. Найлегша вага мільйона у банкнотах по 1 000 гривень.
- 1 мільйон гривень = 1 000 купюр по 1 000 гривень;
- 1 купюра номіналом 1 000 гривень важить близько 1 грама чи трохи більше.
- Отже, 1000 купюр по 1 граму = 1-1,2 кілограма.
А от мільйон у купюрах по 1 гривні важитиме вже 650 кілограмів.
Яка висота 1 мільйона гривень?
Розміри одного мільйона гривень теж суттєво відрізняються залежно від номіналу купюр.
- Мільйон у купюрах номіналу 1 000 гривень сягає у висоту 14 сантиметрів.
- Висота мільйона у 200-гривневих банкнотах становить 66 сантиметрів – це довжина тіла арктичного пінгвіна.
- Якщо мільйон скласти у стовпчик купюрами номіналом 20 гривень, то він сягне близько 6,5 метра. Такий ріст має африканський жираф.
- Найвища висота, звісно, у мільйона, складеного з 1-гривневих купюр, – приблизно 138 метрів.
Варто знати! Один мільйон доларів в купюрах по 100 доларів важить 10 кілограмів, а в одноцентових монетах – 246 тонн.