Мільярдери летять у космос: які можливості для заробітку це відкриває

Сьогодні увага всього світу прикута до космосу. А все тому, що найзаможніші люди світу не на жарт зацікавилися цією сферою. До цього полетіти у космос могли лише професійні космонавти.

Проте, мільярдери активно працюють над тим, щоб космічний простір став доступнішим для людей. Грандіозні плани щодо підкорення Всесвіту створюють непогані можливості для інвесторів.

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Мільярдери в космосі

Про свої плани полетіти у космос майже одночасно повідомили засновник Amazon Джефф Безос ( він буде першим, хто полетить на власній ракеті), криптомільярдери брати Вінклвосси, співзасновник Google Сергій Брін та інші. Це свідчить про те, що космос стає все ближчим. Попри те, що космічна індустрія досі мало відкрита для приватних інвесторів, вже сьогодні можна придбати акції деяких компаній, що працюють в цій сфері. Найвідомішою космічною компанією у світі є SpaceX мільярдера Ілона Маска. Вона на слуху після того, як розробила космічний корабель Dragon, за допомогою якого поповнюють запаси на Міжнародній космічній станції та ракети-носії:

Falcon 1,

Falcon 9,

Falcon Heavy.

Щоправда, дітище Маска досі не вийшло на біржу, тож ці акції не можна придбати. Проте, цінні папери інших корпорацій активно торгуються на біржі. Ба більше, на цьому можна непогано заробити.

Акції Virgin Galactiс

Аерокосмічна корпорація Virgin Galactic з 2004 року активно працює у сфері космічного туризму. Її акції почали торгуватися на фондовому ринку у 2019 році. Тоді ціна активів коливалася на рівні 12 доларів за акцію. Проте, в перший же день торгів цінні папери компанії подорожчали відразу на 9%. Ринкова капіталізація компанії досягнула позначки у 5 мільярдів доларів. Зараз вартість компанії оцінюють у 10 мільярдів доларів.

Ракети від Boeing

Компанія Boeing, яка для широкого загалу відома, як виробник літаків також займається створенням ракет і космічних кораблів. Зокрема, вона брала участь в розробці ракети Saturn V, яка запустила Аполлон-11 на Місяць. Крім того, в її скарбничці й будівництво супутників для NASA. Акції Boeing подорожчали практично у два рази з початку 2021 року, а ринкова капіталізація компанії досягла позначки 140 мільярдів доларів.

Інвестори можуть заробити на ажіотажі навколо космосу / Фото Unsplash

Космічна техніка від Maxar Technologies.

Корпорація Maxar Technologies створює роботи, супутники зв'язку, радіолокаційні системи зондування та системи спостереження. Компанія також відома тим, що створила робота-маніпулятора для марсохода NASA. З початку року акції цієї компанії злетіли в ціні у 4 рази, а її ринкова капіталізація перевищила позначку у 2 мільярди доларів.

Як заробити на інтересі до космосу?

На сьогодні космос притягує до себе загальну увагу, і нехай він поки ще не доступний для простих людей, інвестори можуть взяти участь в успіху космічних компаній. Щоб приєднатися до успіху космічних компаній не потрібно великого капіталу, або якихось особливих знань – досить просто вкласти кошти в акції відповідних компаній. Зробити це можна, наприклад, скориставшись торговою платформою Libertex від Forex Club.

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Ця платформа має простий й зрозумілий інтерфейс, який дозволяє інвестувати більше ніж у 250 різних фінансових активів. Платформа доступна як з комп'ютера, через вебдодаток, так і з мобільного телефону, за допомогою додатків для операційних систем iOS і Android. Щоб почати заробляти достатньо зробити кілька кроків:

відкрити та поповнити рахунок в Libertex,

вибрати відповідний актив,

визначитися з сумою і напрямком угоди,

натиснути "в ріст" або "в зниження", щоб відкрити угоду у певному напрямку.

Завдяки вбудованим в Libertex інструментах технічного аналізу і стрічці фінансових новин, клієнт завжди зможе проаналізувати ринок. Якщо він не хоче витрачати час на аналіз, завжди можна скористатися готовими інвестиційними ідеями від аналітиків Forex Club, або записатися на індивідуальну консультацію до фахівців компанії. Експерти з багаторічним досвідом успішних інвестицій завжди готовим навчити здійснювати операції на фінансовому ринку та відповісти на всі питання інвесторів.