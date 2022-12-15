Японський бізнесмен Юсаку Маедзава уже відібрав групу з восьми осіб, які приєднаються до нього під час польоту на Місяць на безоплатній основі. Мільярдер почав цей процес ще у березні 2021 року.

Зверніть увагу Фінансові столиці з Азії та Близького Сходу у центрі уваги: чому це вкрай важливу для світу

Екіпаж полетить у космос на Starship від компанії Ілона Маска – SpaceX. Мільярдери почали працювати над цим проєктом аж у 2018 році. І саме Юсаку Маедзава стане перший приватним клієнтом SpaceX. Загалом політ запланований на 2023 рік.

Що відомо про японського мільярдера

На момент створення цього матеріалу, видання Forbes оцінює у 1,7 мільярда доларів. Максимально він володів статками у розмірі 3,1 мільярда доларів. Це було у 2017 році. Бізнесмен входить до 30 найзаможніших людей Японії.

До теми! Ще один бізнесмен з Японії навесні 2022 року організував поїздку для української співачки Тіни Кароль на його Батьківщину. Більше про його бізнес, капітал та професійний шлях – читайте за цим посиланням.

Його шлях у великому бізнесі почався у 1998 році, коли він створив інтернет-магазин одягу Zozotown. Акції її материнської компанії Zozo торгуються на японському фондовому ринку. Актуальна вартість цінних паперів коливається на рівні 3320 єн або 24,17 долара. А її ринкова капіталізація становить 995,3 мільярда єн (7,2 мільярда доларів), згідно з даними Yahoo!Finance.

У 2019 році Маедзава повідомив про рішення покинути пост генерального директора компанії та продаж більшої частки своїх акцій компанії Yahoo Japan. Вартість угоди оцінили у понад 2,3 мільярда доларів.

Що відомо про досвід з космічними польотами інших мільярдерів: