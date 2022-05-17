Українська виконавиця та бізнесмен з Японії познайомилися ще у 2019 році. Тоді Хіросі Мікітані прибув до Києва задля зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. 24 канал зібрав для вас цікаві факти про життя та бізнес японського мільярдера, який активно підтримує Україну.

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Життєпис Хіросі Мікітані

Японський бізнесмен народився у 1965 році у місті Кобе. Батько Хіросі Мікітані відомий економіст Рьоїті Мікітані, який став перший японцем-стипендіатом програми Фулбрайта у США та два роки викладав у Єльському університеті. У зв'язку з цим сім'я два роки жила у США. Мати мільярдера завершила Університет Кобе та почала працювати у торговій компанії, повідомляє сайт Гарвардської школи бізнесу.

У 1988 році Хіросі Мікітані закінчив Токійський торговельний університет та того ж року почав працювати в Industrial Bank of Japan, який протягом останньої половини 20 століття був одним із найбільших банків світу. Додамо, що у 2002 році цей банк став частиною японською банківської холдингової компанії Mizuho. Після роботи у банку бізнесмен також отримав освіту у Гарвардській школі бізнесу.

Важливою віхою у житті японського бізнесмена став руйнівний землетрус у його рідному місті Кобе, який називають одним із найгірших в історії країни. Це сталося у 1995 році. За словами Хіросі Мікітані, споглядання за руйнуванням спонукало його розпочати власну справу. Він порівняв це з втратою друзів або родичів.

Це змусило мене зрозуміти, що я хочу відновити економіку Японії,

– пояснив мільярдер.

Бізнес та капітал

Тож у 1997 році Хіросі Мікітані створив компанію Rakuten, перша назва якої була MDM, Inc. Буквальний переклад слова rakuten з японської – ​оптимізм. Чоловік вирішив не покладатися на інвесторів зі сторони та вклав у проєкт власні кошти. При цьому він залучив до роботи в компанії свою дружину.

На початку драйвером для Хіросі Мікітані було допомогти власникам малого бізнесу та японському суспільству загалом. Також бізнесмен додав, що тоді Інтернет був на стадії зародження й ніхто в Японії не купував речі онлайн.

У 2000 році компанія Rakuten провела первинне розміщення акцій на біржі, а з 2010 року вони починають все голосніше заявляти про себе на глобальному ринку. Для прикладу, у 2017 році корпорація почала кампанію з глобального партнерства з одним із найвідоміших футбольних клубів у світі. Йдеться про Барселону. Таким чином, у Rakuten вирішили посилювати свій вплив на глобальній арені, повідомляє офіційний сайт компанії.

За перші 15 років роботи компанія Rakuten стала не лише однією з найспішніших у Японії, але й у світі. Японська фірма є конкурентом для Amazon, особливо на Батьківщині. В Україні ця компанія найбільше відома завдяки сервісу Viber, який з 2014 року належить японцям.

Біржа та особисті статки засновника

На сьогодні компанія працює та розвивається у багатьох напрямках. Згідно з даними Forbes, у 2021 році компанії Tencent, Japan Post Holdings та Walmart разом інвестували у Rakuten більше ніж 2 мільярди доларів.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій компанії Rakuten на біржі у Токіо коливається на рівні 806 японських єн. Ринкова капіталізація компанії становить 1, 28 трильйона єн, згідно з даними Google Фінанси. Водночас у США ціна акцій японської компанії коливаються на рівні 6,40 долара за штуку, тоді як ринкова вартість Rakuten досягла майже 10,13 мільярда доларів, інформує Yahoo!Finance.

Тоді як про особисті статки засновника компанії Rakuten Хіросі Мікітані відомо наступне:

Forbes оцінює капітал японця у 4,2 мільярда доларів.

Крім того, у 2021 році бізнесмен посідав 7 сходинку у списку 50 найзаможніших людей Японії.

Хіросі Мікітані та Україна

У 2019 році японський мільярдер Хіросі Мікітані приїжджав до України. У червні бізнесмен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді вони обговорювали питання щодо збільшення присутності компанії Rakuten на українському ринку. Для прикладу, тоді йшлося про розширення офісу в Одесі та ще одного офісу в столиці, а також інвестиційні проєкти, повідомляє офіційний сайт Офісу Президента.

Японський мільярдер також допоміг Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. Хіросі Мікітані пожертвував нашій країні 8,7 мільйона доларів або 1 мільярд єн. Про це він повідомив у твітер, оприлюднивши лист до українського гаранта.

Саме він запросив українську співачку Тіну Кароль до Японії. У рамках цього візиту виступила на "Rakuten Girls Awards 2022". Це найпопулярніший модний та музичний захід, який присвячений молодим жінкам. Крім того, Тіна Кароль провела кілька зустрічей та візитів у Японії.

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