Мільярдер, який підтримує Dogecoin, зізнався скільки інвестував у монету: неочікувана сума

Американський мільярдер Марк Кубан є одним із найпалкіших прихильників Dogecoin. Він навіть назвав криптовалюту-жарт найпотужнішим гравцем на ринку. Проте, зараз стало відомо, скільки мільярдер особисто інвестував у цю цифрову монету.

Капітал Кубана Forbes оцінює у 4,4 мільярда доларів, тоді як за даними Bloomberg Billionaires Index він володіє статками на суму 5,7 мільярда доларів.

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Марк Кубан розповів, скільки він інвестував у Dogecoin

Мільярдера заявив у твітер, що особисто інвестував у Dogecoin лише 494 долари. Крім того, він додав, що його баскетбольна команда Dallas Mavericks стала найбільшим продавцем токенів, які були створенні як жарт, після того, як почала приймати Dogecoin у якості оплати за квитки та товари. За його словами, різниця між його власним крипторахунком та спортивного клубу складає приблизно 15 тисяч доларів у Doge.

Кубан, який сколотив свої статки завдяки багаторічним комерційним угодам, баскетбольній команді та продажу сайту Broadcast.com за 5,7 мільярда доларів, загалом є прихильником грошей майбутнього. Зокрема, він вважає, що біткойн – це краща "гавань для збережень", ніж валюта. У березні бізнесмен розповів, що його інвестиційний портфель з криптовалют виглядає наступним чином:

Біткойн – 60% ;

; Ethereum – 30%;

Інші цифрові монети – 10%.



Марк Кубан розповів, скільки він інвестував у Dogecoin / Фото Getty Images

Business Insider повідомляє, що у травні мільярдер говорив, що він разом з сином мають 3 250 Dogecoins, які на той момент коштували 1700 доларів. Якщо вони досі володіють цією ж кількістю монет, то тепер їхня вартість становить 1100 доларів. А з останньої заяви Кубана можна зробити два висновки, або вони продали певну кількість токенів, або він просто не враховує монети, які належать його сину.

Попередні заяви мільярдера про криптовалюти: