Мільярдер, який підтримує Dogecoin, зізнався скільки інвестував у монету: неочікувана сума
Джерело:Business Insider
Американський мільярдер Марк Кубан є одним із найпалкіших прихильників Dogecoin. Він навіть назвав криптовалюту-жарт найпотужнішим гравцем на ринку. Проте, зараз стало відомо, скільки мільярдер особисто інвестував у цю цифрову монету.
Капітал Кубана Forbes оцінює у 4,4 мільярда доларів, тоді як за даними Bloomberg Billionaires Index він володіє статками на суму 5,7 мільярда доларів.
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Марк Кубан розповів, скільки він інвестував у Dogecoin
Мільярдера заявив у твітер, що особисто інвестував у Dogecoin лише 494 долари. Крім того, він додав, що його баскетбольна команда Dallas Mavericks стала найбільшим продавцем токенів, які були створенні як жарт, після того, як почала приймати Dogecoin у якості оплати за квитки та товари. За його словами, різниця між його власним крипторахунком та спортивного клубу складає приблизно 15 тисяч доларів у Doge.
Кубан, який сколотив свої статки завдяки багаторічним комерційним угодам, баскетбольній команді та продажу сайту Broadcast.com за 5,7 мільярда доларів, загалом є прихильником грошей майбутнього. Зокрема, він вважає, що біткойн – це краща "гавань для збережень", ніж валюта. У березні бізнесмен розповів, що його інвестиційний портфель з криптовалют виглядає наступним чином:
- Біткойн – 60%;
- Ethereum – 30%;
- Інші цифрові монети – 10%.
Марк Кубан розповів, скільки він інвестував у Dogecoin / Фото Getty Images
Business Insider повідомляє, що у травні мільярдер говорив, що він разом з сином мають 3 250 Dogecoins, які на той момент коштували 1700 доларів. Якщо вони досі володіють цією ж кількістю монет, то тепер їхня вартість становить 1100 доларів. А з останньої заяви Кубана можна зробити два висновки, або вони продали певну кількість токенів, або він просто не враховує монети, які належать його сину.
Попередні заяви мільярдера про криптовалюти:
- Марк Кубан має неабиякий вплив на крипторинок. Його заяви неодноразово ставали причиною зростання вартості Dogecoin. Компанію йому складають Ілон Маск та глава Robinhood Владимир Тенєв.
- Серед криптовалют Марк Кубан виділив Dogecoin та назвав його найсильнішою криптовалютою для платежів. Цю думку поділяє й засновник Tesla та ще один прихильник цифрових монет Ілон Маск. Ця заява стала новим імпульсом для ціни криптовалюти-жарту.
- Американський мільярдер також виділив головну цінність Dogecoin. За його словами, ця криптовалюта найкраще підходить для того, щоб почати вивчати ринок цифрових грошей.