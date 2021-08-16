За останні 7 днів улюблена криптовалюта Ілона Маска подорожчала більше, ніж на 10%. Це допомогло Dogecoin вперше з середини червня перетнути позначку у 30 центів за монету.

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Мільярдери підтримують Dogecoin

Імпульсом для криптовалюти-мему стала нова заява американського мільярдера та власника баскетбольного клубу Dalla s Mavericks Марка Кубана. На думку багатія, Dogecoin – це найсильніша криптовалюта для платежів.

Dogecoin – це засіб, який можна використовувати для придбання товарів та послуг. Коли справа доходить до використання його як платіжного засобу, то спільноті Doge немає рівних,

– зазначив Марк Кубан.

Позицію Кубана підтримав й засновник Tesla та прихильник цифрових валют Ілон Маск. Мільярдер написав у твітер, що він говорить про це вже давно.

Мільярдери підтримують криптовалюту-мем / Фото Getty Images

Проєкти Маска та Кубана з Dogecoin

Протягом останніх місяців бізнесмени неодноразово висловлювали свою підтримку цій віртуальній монеті. Ба більше, вони навіть використовують Dogecoin у своїх проєктах:

З березня за товари Dalla s Mavericks можна платити з допомогою к риптовалюти-мему;

риптовалюти-мему; Космічна компанія Ілона Маска SpaceX планує на початку 2022 року відправити Doge на Місяць.

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За даними CoinDesk, актуальна вартість Doge коливається на рівні 0,33 долара за монету. Її ринкова капіталізація становить 44,3 мільярда доларів. Попри подорожчання цифрової валюти, її ціна все ще на 70% менша рекордного показника – 0,74 долара. Загалом Dogecoin зріс в ціні майже на 10 000% в порівнянні з минулим роком.

Актуальна вартість Dogecoin / Інфографіка CoinDesk