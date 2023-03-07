Інвестор з мільярдним капіталом Марк Мебіус заявив минулого тижня, що він не може вивести кошти з Китаю. За його словами, серйозна перепона для цього процесу – державні обмеження щодо потоку коштів.

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Мільярдер з США заявив про проблеми з Китаєм

Марк Мебіус, який працює з інвестиціями по всьому світу, повідомив про тривожні сигнали щодо бізнесу з Китаєм, який на сьогодні є другою економікою світу.

Я особисто постраждав, оскільки в мене є рахунок в HSBC в Шанхаї. Я не можу вивести свої гроші,

– наголосив мільярдер.

Мебіус також додав, що влада Китаю обмежує виведення коштів з країни. У його випадку йдеться про суму у розмірі майже 3 мільйонів юанів або понад 432 тисячі доларів США, повідомляє Bloomberg.

У зв'язку з цим, він попереджає інвесторів про усі види бар'єрів зі сторони офіційного Пекіна. Водночас варто враховувати, що у Піднебесній діють суворі правила стосовно обміну валюти та виведення коштів за межі країни.

До теми! Глава банку JPMorgan Джеймі Дімон назвав головні виклики для економіки США. Один з них, за його словами, – Китай.

Пізніше мільярдер заявив, що проблему вдалося вирішити. Проте він розкрив жодних деталей. У банку HSBC у Шанхаї відмовилися коментувати цю ситуацію. Згідно з Forbes, Марк Мебіус зумів заробити свій капітал завдяки інвестиціям в акції ринків, які розвиваються.