До ключових викликів для економіки країни Джеймі Дімон відніс повномасштабну війну Росії в Україні та відносини між США та Китаєм.

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Відомий банкір про головні виклики для США

Найбільше мене хвилює Україна. Нафта, газ, світове лідерство та наші відносини з Китаєм – це набагато серйозніше, ніж економічні коливання, з якими нам усім доводиться стикатися щодня,

– наголосив JPMorgan.

Водночас американський банкір вважає, що США можуть уникнути глибокої рецесії. Мовляв, перша економіка світу має шанси зафіксувати так звану м'яку посадку. За його словами, цілком можливо, що буде як легкий спад, так і більш жорсткий економічний спад.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу, під час якого фіксують загальне зниження економічної активності. Ще один сигнал про кризу – загальне зниження витрат.

Джеймі Дімон також прокоментував ситуацію з інфляцією. Нагадаємо, що у 2022 році питання зростання цін було одним із ключових для США. На думку банкіра, наразі є хороші шанси, що інфляція знизиться, проте цього буде недостатньо до четвертого кварталу. Він додав, що Федеральному резерву навіть доведеться зробити більше.

Згідно з останніми даними, інфляція у США зупинилася на рівні 6,4%. Такий показник зафіксували у січні 2023 року, інформує Trading Economics. Додамо, що вартість акцій JPMorgan коливається на рівні 142,82 долара за штуку. Ринкова капіталізація американського банку становить 420,37 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.