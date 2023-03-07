Инвестор с миллиардным капиталом Марк Мебиус заявил на прошлой неделе, что он не может вывести средства из Китая. По его словам, серьезное препятствие для этого процесса – государственные ограничения по потоку денежных средств.

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Миллиардер из США заявил о проблемах с Китаем

Марк Мебиус, работающий с инвестициями по всему миру, сообщил о тревожных сигналах относительно бизнеса с Китаем, который на сегодняшний день является второй экономикой мира.

Я лично пострадал, потому что у меня есть счет в HSBC в Шанхае. Я не могу вывести свои деньги,

– подчеркнул миллиардер.

Мебиус также добавил, что власти Китая ограничивают вывод средств из страны. В его случае речь идет о сумме в размере почти 3 миллиона юаней или свыше 432 тысячи долларов США, сообщает Bloomberg.

В связи с этим, он предупреждает инвесторов о всех видах барьеров со стороны официального Пекина. В то же время следует учитывать, что в Поднебесной действуют строгие правила обмена валюты и вывода средств за пределы страны.

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Позже миллиардер заявил, что проблему удалось решить. Однако он не раскрыл никаких деталей. В банке HSBC в Шанхае отказались комментировать данную ситуацию. Согласно Forbes, Марк Мёбиус сумел заработать свой капитал благодаря инвестициям в акции развивающихся рынков.