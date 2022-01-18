Мільярдер Рей Даліо назвав перешкоду для інфляції: яку роль він відвів для нафти

Мільярдер та інвестор Рей Даліо заявив, що надійне постачання нафти на ринок – це перешкода для зростання інфляції, яка останнім часом є одним із головних викликів для економіки на глобальному рівні.

Засновник хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо додав, що не варто надто швидко відмовлятися від викопного палива. Станом на 18 січня 2022 року капітал бізнесмена оцінюють у 20 мільярдів доларів, згідно з Forbes.

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Відомий мільярдер агітує за розумний підхід

Рей Даліо наголосив, що припинення фінансування цієї сфери на тлі зростання інфляції спровокує ефект, який ще більше дестабілізує ситуацію. На саміті в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати, мільярдер заявив, що виробники нафти забезпечують надійне постачання, і тим самим стримують витрати. За його словами, витрати на енергію варто знизити, оскільки вони сприяють інфляції та загрожують "витягнути їжу з рота людей".

Що таке інфляція Це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

Даліо додає свій голос до хору, що закликає пильно стежити за тим, як світ переходить до "зеленої" економіки, і того впливу, який це може вплинути на вартість всього – від палива до продуктів. Бізнесмен закликав організувати цей перехід розумного. Він також застеріг, що небезпечно "впихати" надто багато в цей період та наголосив, що інфляція – це проблема.

Водночас актуальність кліматичної кризи стрімко набирає оберти. Все більш очевидною стає необхідність зменшення викидів на тлі занепокоєння, що держави не зможуть зробити достатньо. Згідно з дослідженням, десять найбільш руйнівних погодних явищ минулого року завдали збитків надоларів.

Рей Даліо розповів про інфляцію та нафту / Фото Unsplash

Пришвидшення зростання цін опинилося у центрі політичних та економічних дискусій у всьому світі. Наприклад, зростання споживчих цін у США досягнуло майже 40-річного рекорду. Рей Даліо й раніше попереджав, що "шалена" інфляція становить загрозу для купівельної спроможності та багатства.

Нафта марки Brent у вівторок досягла найвищого рівня за останні 7 років. Головні причини – загострення геополітичної напруженості на Близькому Сході, а також послаблення побоювання щодо впливу на попит штаму Омікрон. На момент створення цього матеріалу вартість двох найпопулярніших марок нафти у світі, згідно з Bloomberg, становить: