Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио добавил, что не стоит слишком быстро отказываться от ископаемого топлива. По состоянию на 18 января 2022 года капитал бизнесмена оценивают в 20 миллиардов долларов, согласно Forbes .

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Известный миллиардер агитирует за разумный подход

Рей Далио подчеркнул, что прекращение финансирования этой сферы на фоне роста инфляции спровоцирует эффект, еще более дестабилизирующий ситуацию. На саммите в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты миллиардер заявил, что производители нефти обеспечивают надежные поставки, и тем самым сдерживают расходы. По его словам, расходы на энергию следует снизить, поскольку они способствуют инфляции и угрожают "вытянуть еду изо рта людей".

Что такое инфляция Это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу она несет для экономики.

Далио добавляет свой голос к хору, призывающему пристально следить за тем, как мир переходит к "зеленой" экономике, и тому влиянию, которое это может повлиять на стоимость всего – от топлива до продуктов. Бизнесмен призвал организовать этот переход разумного. Он также предостерег, что опасно "впихивать" слишком много в этот период и подчеркнул, что инфляция – это проблема.

К теме: В то же время актуальность климатического кризиса стремительно набирает обороты. Все очевиднее становится необходимость уменьшения выбросов на фоне беспокойства, что государства не смогут сделать достаточно. Согласно исследованию, десять наиболее разрушительных погодных явлений в прошлом году нанесли ущерб в 170 миллиардов долларов.

Рей Далио рассказал об инфляции и нефти / Фото Unsplash

Ускорение роста цен оказалось в центре политических и экономических дискуссий по всему миру. К примеру, рост потребительских цен в США достиг почти 40-летнего рекорда. Рэй Далио и раньше предупреждал, что "безумная" инфляция представляет угрозу для покупательной способности и богатства.

Нефть марки Brent во вторник достигла самого высокого уровня за последние 7 лет. Главные причины – обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также ослабление опасений влияния на спрос штамма Омикрон. На момент создания этого материала стоимость двух самых популярных марок нефти в мире, согласно Bloomberg , составляет: