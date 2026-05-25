Про які обставини необхідно повідомляти ПФУ?
ПФУ потрібно сповіщати про зміну персональних даних, повідомляє Пенсійний фонд.
До таких, наприклад, належать:
- зміна прізвища;
- зміна банківських реквізитів;
- імені;
- контактної інформації;
- паспорту.
Зверніть увагу! Аби повідомити про зміни, особа має 10 днів.
Як можна повідомити ПФУ про зміни:
- звернутись у відділення ПФУ;
- надіслати документи поштою;
- повідомити про зміни через електронний портал ПФУ.
Чи треба повідомляти ПФУ по працевлаштування?
ПФУ потрібно в обов'язковому порядку сповіщати про працевлаштування. А також – початок підприємницької діяльності.
Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов'язана з тим, що до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам,
– наголошує Пенсійний фонд.
Відповідно, варто повідомляти ПФУ й про звільнення з роботи або ж припинення підприємницької діяльності. Бо це може допомогти збільшити виплату.
Важливо! Про зміни, які стосуються працевлаштування чи звільнення, можна повідомити й через роботодавця.
Зауважимо, якщо особі таки здійснили надмірні виплати, її змусять їх повернути:
- добровільно – громадянин сам поверне кошти;
- примусово – на основі рішення органів ПФУ чи в судовому порядку – частина пенсії пенсіонера (до 20%) вилучатиметься, поки не відбудеться повна компенсація.
Що ще мають знати пенсіонери у 2026?
Пенсійна виплата може бути збільшена завдяки різним доплатам. Наприклад, за віком. Така надбавка наразі варіюється в межах 300 – 570 гривень. Точна сума вікової доплати залежить саме від віку особи.
Пенсіонери мають право на різного роду пільги. У тому числі на безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. Зокрема, міського. Виключенням з цього переліку, наприклад, є таксі. Також пенсіонери можуть не платити за проїзд у залзниці приміського сполучення.