Про які обставини необхідно повідомляти ПФУ?

ПФУ потрібно сповіщати про зміну персональних даних, повідомляє Пенсійний фонд.

До таких, наприклад, належать:

зміна прізвища;

зміна банківських реквізитів;

імені;

контактної інформації;

паспорту.

Зверніть увагу! Аби повідомити про зміни, особа має 10 днів.

Як можна повідомити ПФУ про зміни:

звернутись у відділення ПФУ;

надіслати документи поштою;

повідомити про зміни через електронний портал ПФУ.

Чи треба повідомляти ПФУ по працевлаштування?

ПФУ потрібно в обов'язковому порядку сповіщати про працевлаштування. А також – початок підприємницької діяльності.

Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов'язана з тим, що до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам,

– наголошує Пенсійний фонд.

Відповідно, варто повідомляти ПФУ й про звільнення з роботи або ж припинення підприємницької діяльності. Бо це може допомогти збільшити виплату.

Важливо! Про зміни, які стосуються працевлаштування чи звільнення, можна повідомити й через роботодавця.

Зауважимо, якщо особі таки здійснили надмірні виплати, її змусять їх повернути:

добровільно – громадянин сам поверне кошти;

примусово – на основі рішення органів ПФУ чи в судовому порядку – частина пенсії пенсіонера (до 20%) вилучатиметься, поки не відбудеться повна компенсація.

