Про які обставини необхідно повідомляти ПФУ?

ПФУ потрібно сповіщати про зміну персональних даних, повідомляє Пенсійний фонд.

До таких, наприклад, належать:

  • зміна прізвища;
  • зміна банківських реквізитів;
  • імені;
  • контактної інформації;
  • паспорту.

Зверніть увагу! Аби повідомити про зміни, особа має 10 днів.

Як можна повідомити ПФУ про зміни:

  • звернутись у відділення ПФУ;
  • надіслати документи поштою;
  • повідомити про зміни через електронний портал ПФУ.

Чи треба повідомляти ПФУ по працевлаштування?

ПФУ потрібно в обов'язковому порядку сповіщати про працевлаштування. А також – початок підприємницької діяльності.

Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов'язана з тим, що до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам,
– наголошує Пенсійний фонд.

Відповідно, варто повідомляти ПФУ й про звільнення з роботи або ж припинення підприємницької діяльності. Бо це може допомогти збільшити виплату.

Важливо! Про зміни, які стосуються працевлаштування чи звільнення, можна повідомити й через роботодавця.

Зауважимо, якщо особі таки здійснили надмірні виплати, її змусять їх повернути:

  • добровільно – громадянин сам поверне кошти;
  • примусово – на основі рішення органів ПФУ чи в судовому порядку – частина пенсії пенсіонера (до 20%) вилучатиметься, поки не відбудеться повна компенсація.

Що ще мають знати пенсіонери у 2026?

  • Пенсійна виплата може бути збільшена завдяки різним доплатам. Наприклад, за віком. Така надбавка наразі варіюється в межах 300 – 570 гривень. Точна сума вікової доплати залежить саме від віку особи.

  • Пенсіонери мають право на різного роду пільги. У тому числі на безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. Зокрема, міського. Виключенням з цього переліку, наприклад, є таксі. Також пенсіонери можуть не платити за проїзд у залзниці приміського сполучення.