Повідомляють, що актор пішов з життя у віці 54 років. Проте завдяки своєму таланту він зумів подарувати мільйонам людей неймовірні роботи у кіно та серіалах, а також встиг написати автобіографію.

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Яким був капітал Меттью Пері

Загалом основним джерело доходу для Меттью Пері була його акторська кар'єра. Також кілька мільйонів доларів чоловіку заробив у секторі нерухомості. Ще однією статтею доходів для голлівудської зірки стала його книга "Друзі, коханки й велика халепа", яку вийшла у жовтні 2022 року. Книга вирвалася у топи продажів на Amazon та The New York Times.

Важливо! Загалом станом на жовтень 2023 року особисті статки Меттью Перрі оцінювали у 120 мільйонів доларів, за даними Celebrity Net Worth.

Меттью Перрі 10 років свого життя присвятив всесвітньо відомому серіалу "Друзі", який виходив з 1994 року до 2004 року. З кожним сезоном заробітки акторів лише зростали. Ось, скільки за 10 сезоні "Друзів" заробив Меттью Перрі:

1 сезон – 540 тисяч доларів/ 22,500 доларів за епізод;

– 540 тисяч доларів/ 22,500 доларів за епізод; 2 сезон – 960 тисяч доларів/ 40 тисяч доларів за епізод;

– 960 тисяч доларів/ 40 тисяч доларів за епізод; 3 сезон – майже 1,9 мільйона доларів/ 75 тисяч доларів за епізод;

– майже 1,9 мільйона доларів/ 75 тисяч доларів за епізод; 4 сезон – 2,04 мільйона доларів/ 85 тисяч доларів за епізод;

– 2,04 мільйона доларів/ 85 тисяч доларів за епізод; 5 сезон – 2,5 мільйона доларів/ 100 тисяч доларів за епізод;

– 2,5 мільйона доларів/ 100 тисяч доларів за епізод; 6 сезон – 3,1 мільйона доларів/ 125 тисяч доларів за епізод;

– 3,1 мільйона доларів/ 125 тисяч доларів за епізод; 7 сезон – 18 мільйонів доларів/ 750 тисяч доларів за епізод;

– 18 мільйонів доларів/ 750 тисяч доларів за епізод; 8 сезон – 18 мільйонів доларів/ 750 тисяч доларів за епізод;

– 18 мільйонів доларів/ 750 тисяч доларів за епізод; 9 сезон – 24 мільйони доларів/ 1 мільйон доларів за епізод;

– 24 мільйони доларів/ 1 мільйон доларів за епізод; 10 сезон – 18 мільйонів доларів/ 1 мільйон доларів за епізод.

Цікаво, що шістка головних героїв – Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Девід Швіммер, Меттью Перрі, Кортні Кокс – завжди домовлялися про підвищення своїх гонорарів разом. Крім того, щороку вони отримують 2% від доходів за повторні покази ситкому у всьому світі. Меттью Перрі також відомий завдяки роботі у таких фільмах та серіалах, як "Знову 17", "Всі дев'ять ярдів", "Майже герої", "Дурні кидаються", "Служить Сарі", "Три до танго" тощо.