Досвід всесвітньої відомої співачки Бейонсе та акторів із легендарного серіалу "Друзі", доводить, що навіть одне правильне рішення може принести хороший дохід.

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Мільйонні гонорари головних "Друзів" світу

Актори серіалу "Друзі" – Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Девід Швіммер, Меттью Перрі, Кортні Кокс – стали зірками майже відразу після виходу першої серії у 1994 році. Усі вони пройшли шлях від 22 500 тисяч доларів за серію у першому сезоні до 1 мільйона доларів за серію у двох останніх сезонах.

Актори, які виконували головні ролі, також обрали незвичну модель ведення переговорів щодо гонорарів. Вони прагнули гарантувати паритет заробітної плати. Пізніше цей підхід використали й творці іншого відомого американського серіалу – "Теорія великого вибуху".

Цікаво, що каст "Друзів" продовжує отримувати дохід від серіалу, навіть, після його завершення у 2004 році. Згідно з даними видання International Business Times, кожна з шести головних зірок щороку отримує 2% від доходів за повторні покази ситкому у всьому світі. Компанія WarnerBrothers викупила права на серіал за 425 мільйонів доларів у Netflix, повідомляє The Hollywood Reporter. Щорічно ситком приносить WarnerBrothers 1 мільярд доларів, а виконавцям головних ролей – по 20 мільйонів доларів. Крім того, повідомляють, що акторам заплатили за спеціальний епізод серіалу, щонайменше, по 2,5 мільйона доларів.

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Вдале рішення Бейонсе

У 2018 році попдіва Бейонсе виступила на американському фестивалі Coachella. Авторитетні західні ЗМІ назвали концерт співачки "історичним". За даними різних видань, за появу на фестивалі зірка отримала від 4 до 12 мільйонів доларів.

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Що відомо про Coachella? Це музичний фестиваль, який проводиться компанією Goldenvoice у місті Індіо, штат Каліфорнія, розташованому в долині Коачелла у Внутрішній Імперії. Захід триває три дні.

Далі – більше. Бейонсе не лише отримала мільйони за свій виступ, але й ухвалила рішення, яке гарантувало їй додатковий прибуток. Річ у тому, що попдіва підписала контракт зі стрімінговою платформою Netflix на створення трьох спільних проєктів. Згідно з Variety, угоду оцінюють у 60 мільйонів доларів. Фільм про виступ Бейонсе на музичному фестивалі – перший результат їхньої співпраці. За цю роботу співачка отримала 20 мільйонів доларів.

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