Сообщают, что актер ушел из жизни в возрасте 54 лет. Однако, благодаря своему таланту, он сумел подарить миллионам людей невероятные работы в кино и сериалах, а также успел написать автобиографию.

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Каким был капитал Мэттью Перри

В общем основным источником дохода для Мэттью Перри была его актерская карьера. Также несколько миллионов долларов мужчине заработал в секторе недвижимости. Еще одной статьей доходов для голливудской звезды стала его книга "Друзья, любовницы и большая передряга", вышедшая в октябре 2022 года. Книга вырвалась в топы продаж на Amazon и The New York Times.

Важно! В общей сложности по состоянию на октябрь 2023 года личное состояние Мэттью Перри оценивали в 120 миллионов долларов, по данным Celebrity Net Worth.

Мэттью Перри 10 лет своей жизни посвятил всемирно известному сериалу "Друзья", выходившему из 1994 года по 2004 год. С каждым сезоном заработки актеров только росли. Вот, сколько за 10 сезона "Друзей" заработал Мэттью Перри:

1 сезон – 540 тысяч долларов/22,500 долларов за эпизод;

– 540 тысяч долларов/22,500 долларов за эпизод; 2 сезон – 960 тысяч долларов/ 40 тысяч долларов за эпизод;

– 960 тысяч долларов/ 40 тысяч долларов за эпизод; 3 сезон – почти 1,9 миллиона долларов/ 75 тысяч долларов за эпизод;

– почти 1,9 миллиона долларов/ 75 тысяч долларов за эпизод; 4 сезон – 2,04 миллиона долларов/ 85 тысяч долларов за эпизод;

– 2,04 миллиона долларов/ 85 тысяч долларов за эпизод; 5 сезон – 2,5 миллиона долларов/ 100 тысяч долларов за эпизод;

– 2,5 миллиона долларов/ 100 тысяч долларов за эпизод; 6 сезон – 3,1 миллиона долларов/ 125 тысяч долларов за эпизод;

– 3,1 миллиона долларов/ 125 тысяч долларов за эпизод; 7 сезон – 18 миллионов долларов/ 750 тысяч долларов за эпизод;

– 18 миллионов долларов/ 750 тысяч долларов за эпизод; 8 сезон – 18 миллионов долларов/ 750 тысяч долларов за эпизод;

– 18 миллионов долларов/ 750 тысяч долларов за эпизод; 9 сезон – 24 миллиона долларов/ 1 миллион долларов за эпизод;

– 24 миллиона долларов/ 1 миллион долларов за эпизод; 10 сезон – 18 миллионов долларов/ 1 миллион долларов за эпизод.

Интересно, что шестерка главных героев – Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри, Кортни Кокс – всегда договаривались о повышении своих гонораров вместе. Кроме того, каждый год они получают 2% от доходов за повторные показы ситкома во всем мире. Мэттью Перри также известен благодаря работе в таких фильмах и сериалах, как "Снова 17", "Все девять ярдов", "Почти герои", "Дурни бросаются", "Служит Сари", "Три до танго" и т.д.