Які зміни запроваджують щодо переказів?

Зміни запроваджені завдяки оновленій редакції Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, про що йдеться на сайті Незалежної асоціації банків України.

Читайте також Уберегти заощадження під час війни: чи вигідно зараз відкривати депозити в Україні

Згідно з інформацією, наразі будуть враховані нові виклики щодо стрімко еволюціонуючих технологій та методів шахрайства, з якими стикається ринок.

Наразі завдання полягає в тому, щоб уніфікувати ринкові практики та зробити їх більш зрозумілими, прогнозованими та ефективними для всіх учасників ринку у сфері платіжних послуг, попередження шахрайства та недопущення використання фінансово-банківської системи у незаконних цілях.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Для новостворених та неактивних фізичних осіб-підприємців встановлять такі місячні ліміти на банківські перекази:

через 3 місяці з дати підписання меморандуму (тобто з серпня 2026 року): 600 тисяч гривень для ФОПів 1 групи та 3 мільйони гривень для ФОПів 2 і 3 групи;

через 6 місяців з дати підписання меморандуму (з листопада 2026 року): 400 тисяч гривень для ФОПів 1 та 1 мільйон гривень для ФОПів 2 та 3 груп.

Для інших клієнтів ФОПів або фізосіб, які провадять незалежну професійну діяльність, відбуватиметься моніторинг ділової активності клієнта за рахунками відповідно до власного ризикоорієнтованого підходу,

– йдеться в тексті меморандуму.

Для нових та неактивних юридичних осіб обмеження суми переказів на місяць становитимуть:

із серпня 2026 року – 5 мільйонів гривень;

з листопада 2026 року – 2 мільйони гривень.

Оновлений меморандум про запровадження лімітів на перекази підписали найбільші українські банки та надавачі платіжних послуг. Про це зазначили у матеріалі "ЕП".

Зокрема серед них ПриватБанк, Укргазбанк, "ПУМБ", Укрсиббанк, "А-Банк" та багато інших.

Зверніть увагу! Попередній текст меморандуму згодом підписали 50 банків та фінансових установ. Очікується, що протягом літа вони підпишуть й оновлену редакцію документа.

Нагадаємо, що перший Меморандум було підписано 10 грудня 2024 року за координації НАБУ та АУБ. Спочатку до нього долучилися тільки чотири великі банки-емітенти.

Що ще варто знати про перекази?

Українці не повинні платити податки за перекази коштів між родичами. Це стосується членів родини першого або другого ступеня споріднення.

У такому випадку ставка податку на доходи фізичних осіб становить 0%. Тобто сплачувати ПДФО не потрібно. Також немає потреби подавати декларацію. Про це повідомив юрист Богдан Янків.

Якщо мова йде про перекази великих сум або нетипові операції, то картку можуть заблокувати.

Водночас за деякі дії можуть нарахувати штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. Штраф передбачений за порушення податкового законодавства.