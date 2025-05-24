Скарби українських надр: які метали є в Україні та яких найбільше
- Україна володіє значними запасами металів: літій, титан, нікель та кобальт.
- Оцінки вартісних запасів корисних копалин в Україні варіюються від 15 до 26 трильйонів доларів.
Україна володіє стратегічно важливими запасами металів. Йдеться про літій, титан, нікель тощо. Підраховано, що загальна вартість корисних копалин може сягати десятків трильйонів доларів.
Яких металів багато в Україні
За даними Центру економічної стратегії, Україна має близько 1% від світових запасів нікелю та кобальту, передає 24 Канал. А покладів титану – близько 1% світового запасу ((8 мільйонів тонн).
Читайте також Еталонні бренди нафти демонструють різнопланову динаміку
- Титан Україна видобувала ще до повномасштабного вторгнення. Тоді це становило 6 – 7% від світового видобутку. А тонна необробленого титану коштує близько 300 доларів.
- Крім того, в Україні є близько 2% від світових резервів запасів літію (500 тисяч тонн). Родовища цього металу розміщені на Донеччині: частина окупована, а частина там, де зараз ведуться бої. Є поклади ще у Кіровоградській області. Ринкова вартість літію складає близько 20 тисяч доларів за тонну.
Зверніть увагу! Станом на 2019 рік Україна посідала перше місце у світі за запасами марганцю (кольоровий метал).
Скільки в Україні корисних копалин
Станом на 2023 рік, у Forbes оцінили, що сукупна вартість всіх корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. Понад 70% від цієї суми припадають на копалини в Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях.
- Водночас за підрахунками канадської фірми з оцінки геополітичних ризиків SecDev за 2022 рік Україна має ще більше копалин. Тут загальна вартість становить 26 трильйонів доларів.
- Водночас окуповані Росією території із запасами енергоресурсів, металів та мінералів оцінюють у майже 12,5 трильйонів доларів.