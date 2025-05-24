Скарби українських надр: які метали є в Україні та яких найбільше

Україна володіє стратегічно важливими запасами металів. Йдеться про літій, титан, нікель тощо. Підраховано, що загальна вартість корисних копалин може сягати десятків трильйонів доларів.

Яких металів багато в Україні

За даними Центру економічної стратегії, Україна має близько 1% від світових запасів нікелю та кобальту, передає 24 Канал. А покладів титану – близько 1% світового запасу ((8 мільйонів тонн).

Читайте також Еталонні бренди нафти демонструють різнопланову динаміку

Титан Україна видобувала ще до повномасштабного вторгнення. Тоді це становило 6 – 7% від світового видобутку. А тонна необробленого титану коштує близько 300 доларів.

Крім того, в Україні є близько 2% від світових резервів запасів літію (500 тисяч тонн). Родовища цього металу розміщені на Донеччині: частина окупована, а частина там, де зараз ведуться бої. Є поклади ще у Кіровоградській області. Ринкова вартість літію складає близько 20 тисяч доларів за тонну.

Зверніть увагу! Станом на 2019 рік Україна посідала перше місце у світі за запасами марганцю (кольоровий метал).

Скільки в Україні корисних копалин

Станом на 2023 рік, у Forbes оцінили, що сукупна вартість всіх корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. Понад 70% від цієї суми припадають на копалини в Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях.