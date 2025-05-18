Чи є в Україні алмази

Однак в Україні родовища алмазів не виявлені, пише 24 Канал з посиланням на Інститут Геології.

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Водночас прояви кімберлітового і лампроїтового магматизму зафіксовані у таких областях:

Миколаївській;

Волинській;

Кіровоградській.

Крім того, було знайдено значну кількість кристалів алмазів у теригенних відкладах різного віку. Наприклад, рідкісні кристали кімберлітового та лампроїтового типу розміром від 0,5 до 3,5 міліметрів зустрічаються в окремих геологічних утвореннях, зокрема в межах Волині та Кіровоградського району.

Друга група – численні дрібні зерна алмазів з неогенових титан-цирконієвих розсипів,

– повідомляє Інститут Геології.

Третя категорія містить мікрокристалічні агрегати, відомі як карбонадо. Однак їхнє походження точно не визначене, але вони трапляються у титан-цирконієвих розсипах України.

Значний інтерес становлять зелені кристали з балтських відкладів, які мають розмір приблизно 0,3 міліметра та належать до четвертої категорії. А п’ятою групою є імпактні алмази, що утворюються внаслідок падіння метеоритів.

Прикладом того є Білинівська астроблема в Житомирській області, де кратер діаметром близько 5 кілометрів утворився близько 165 мільйонів років тому. Вміст алмазів у цій зоні досягає 9,8 карата на тонну породи.

Чи є в Україні перспективи для пошуку алмазів? Серед перспективних для пошуку алмазів родовищ виділяються північ Волино-Подільської плити, Північно-Західний район, Побузький регіон, Кіровоградський район та Приазовський мегаблок. У північній частині Волині знайдено уламки кімберлітів, близьких за складом до алмазоносних порід Якутії, а у Приазов’ї – лампроїтову трубку "Мрія", у якій встановлено присутність дрібних зерен алмазів.

Важливо! Подібні прояви дозволяють припускати наявність нових перспективних родовищ.