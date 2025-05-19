Що буде з цінами на метали в найближчі роки

У S&P Global вважають, що у наступні роки ціни на промислові метали будуть падати. Експерти оприлюднили прогноз на 2025 – 2029 роки, пише 24 Канал з посиланням на Investing.com.

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Вони очікують, що вартість металів знизиться на 0,3% – 1,7%. Зниження цін пояснюють спадом попиту на метали за умов загострення торгових конфліктів. Цікаво, що попри зниження оцінок, зростання котирувань з більшості позицій зберігається.

Зокрема, очікують, що ціни на алюміній, нікель, цинк та свинець будуть падати в 2025 році. На вартість металів будуть впливати макроекономічні та галузеві фактори. Ціна алюмінію може впасти до 2,55 тисячі доларів за тонну, нікель до 16,4 тисячі доларів. Тоді як на вартість цинку буде тиснути профіцит запасів та слабкий попит із Китаю.

До теми! Мідь – це дуже важливий метал для світу. Найбільші запаси міді виявили в Чилі. Йдеться про 190 мільйонів тонн міді в родовищах країни. За підрахунками, на Чилі припадає 21,3% світових резервів металу.

Тоді як найперспективнішими вважають ринки міді, платини та паладію. Експерти прогнозують, що ціна міді зросте до 9,45 тисячі доларів США за тонну у 2025 році. Тоді як до 2029 року ціна металу може сягнути 10 тисяч доларів за тонну. Платина може подорожчати з 1,01 тисячі до 1,17 тисячі доларів за унцію, паладій – із 998,5 до 1 тисячі за унцію.