Яких металів багато в Україні
За даними Центру економічної стратегії, Україна має близько 1% від світових запасів нікелю та кобальту, передає 24 Канал. А покладів титану – близько 1% світового запасу ((8 мільйонів тонн).
Читайте також Еталонні бренди нафти демонструють різнопланову динаміку
- Титан Україна видобувала ще до повномасштабного вторгнення. Тоді це становило 6 – 7% від світового видобутку. А тонна необробленого титану коштує близько 300 доларів.
- Крім того, в Україні є близько 2% від світових резервів запасів літію (500 тисяч тонн). Родовища цього металу розміщені на Донеччині: частина окупована, а частина там, де зараз ведуться бої. Є поклади ще у Кіровоградській області. Ринкова вартість літію складає близько 20 тисяч доларів за тонну.
Зверніть увагу! Станом на 2019 рік Україна посідала перше місце у світі за запасами марганцю (кольоровий метал).
Скільки в Україні корисних копалин
Станом на 2023 рік, у Forbes оцінили, що сукупна вартість всіх корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. Понад 70% від цієї суми припадають на копалини в Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях.
- Водночас за підрахунками канадської фірми з оцінки геополітичних ризиків SecDev за 2022 рік Україна має ще більше копалин. Тут загальна вартість становить 26 трильйонів доларів.
- Водночас окуповані Росією території із запасами енергоресурсів, металів та мінералів оцінюють у майже 12,5 трильйонів доларів.