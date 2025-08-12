Чому виник дефіцит міді?

За оцінками аналітиків, стійке зростання попиту з боку центрів обробки даних може прискорити формування дефіциту міді на світовому ринку в другій половині поточного десятиліття. До 2035 року нестача металу, як очікується, може досягти 6 мільйонів тонн, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, для будівництва центрів обробки даних, що працюють зі штучним інтелектом, потрібно більше міді. Постачання цього металу – ключового компонента для сантехнічних систем, силових кабелів, електромобілів та інших галузей – обмежені через багаторічний брак інвестицій.

Розширення потужностей ШІ посилює тиск на і без того напружений ринок. Хоча споживання міді в таких сферах, як передача електроенергії та вітроенергетика, до 2035 року майже подвоїться, пропозиція зростає значно повільніше,

– заявили аналітики BloombergNEF.

За прогнозами, попит на мідь з боку нових центрів обробки даних протягом наступного десятиліття в середньому складе близько 400 тисяч тонн на рік, а у 2028 році досягне піка – 572 тисяч тонн.

В цілому, за десять років сукупне споживання міді в таких центрах, як очікується, перевищить 4,3 мільйона тонн, а світове виробництво до 2035 року може досягти близько 29 мільйонів тонн, що на 6 млн тонн менше передбачуваного попиту.

Якими будуть ціни на мідь?

Згідно зі звітом, мідь може становити близько 6% капітальних витрат при будівництві центрів обробки даних. Ціна цього важливого кольорового металу, за прогнозами спеціалістів, до 2028 року може досягнути пікового значення – 13 500 доларів за тонну.