Востаннє японські чиновники "виходили" на ринок валют у середу, 1 травня. Цей крок коштував державі мільярди доларів.

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Скільки Японія витрачає на порятунок національної валюти

Згідно з даними Банку Японії, чиновники могли витратити на спробу підтримати єну та "повернути" її від мінімуму майже за 34 роки приблизно 3,66 трильйона єн або 23,59 мільярда доларів.

Крім того, на початку тижня (у понеділок) японський Мінфін витратив приблизно 6 трильйонів єн на інтервенцію на ринок валют. Ціль була аналогічна – підтримка єни на ринку, яка до цього обвалилася до 160,24 долара вперше з квітня 1990 року.

До теми! Станом на четвер, 2 травня, валюта неочікувано зросла в ціні. Наразі курс торгується на рівні 155 єн за долар, згідно з даними Yahoo!Finance.

Варто додати, що японський Мінфін майже завжди відмовляється повідомляти, чи впливає відомство на ралі єни. Проте чиновники наголошують, що готові втрутитися у будь-який момент.

Головний стратег японського підрозділу Mizuho Securities заявив, що японські чиновники вклали у підтримку єни дуже велику суму за короткий проміжок часу. За його словами, Мінфіну буде не так легко втручатися у ситуацію, якщо нові дані про заробітну плату у США та інші показники будуть сильними.

Його заява стала додатковим імпульсом для купівлі долара. Нагадаємо, що у під час торгів у середу долар демонстрував різнопланову динаміку на ринку на тлі сигналів від Федеральної резервної системи США.