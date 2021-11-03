Менше, ніж за тиждень: Ethereum знову оновив свій історичний максимум

Друга за популярністю криптовалюта світу Ethereum в останні дні вересня оновила свій історичний максимум, перетнувши позначку у 4 400 доларів за монету. Проте всього через кілька днів криптовалюта повторила свій успіх.

Капіталізація всього крипторинку наразі становить 2,76 трильйона доларів, згідно з CoinMarketCap.

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Ethereum вдруге за кілька днів оновив свій історичний максимум

Новий рекорд Ethereum – 4 642 долари за монету. Попередній рекорд був зафіксований 29 жовтня 2021 року, який, своєю чергою, перевершив травневий максимум криптовалюти. На момент створення цього матеріалу вартість Ethereum становить 4 606 доларів за монету, за версією CoinDesk. Ринкова капіталізація цифрової монети досягла 541 мільярда доларів.

Видання Independent зазначає, що вартість Ethereum зростає на фоні наступних причин:

популярність блокчейну Ethereum, який використовують для створення децентралізованих додатків та транзакцій з NFT;

очікування того, що саме Ethereum стане однією з основних опцій у будь-якому майбутньому метавсесвіті, які створюють техгіганти. Наприклад, компанія Марка Цукерберга.

Ethereum вдруге оновив свій історичний максимум / Фото Unsplash

Метавсесвіт Цей термін використовують для опису концепції майбутньої ітерації Інтернету, що складається з постійних, спільних тривимірних віртуальних просторів, пов’язаних у сприйнятий віртуальний всесвіт.

На крипторинку Ethereum випереджає лише біткойн, вартість якого коливається на рівні 63 тисяч доларів, а капіталізація цифрової монети становить 1,1 трильйона доларів, за версією CoinDesk. Додамо, що нещодавно ціна біткойна теж встановила новий історичний максимум – майже 67 тисяч доларів. Видання TGSL повідомляє, що за останні рік Ethereum подорожчав на 1000%, тоді як біткойн за аналогічний проміжок часу злетів у ціні на 380%.