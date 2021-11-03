Капитализация всего крипторынка составляет 2,76 триллиона долларов , согласно CoinMarketCap.

Примечательно Расцвет Ethereum: как вторая по популярности криптовалюта мира может потеснить биткоин

Ethereum второй раз за несколько дней обновил свой исторический максимум

Новый рекорд Ethereum – 4642 доллара за монету. Предыдущий рекорд был зафиксирован 29 октября 2021 года, который, в свою очередь, превзошел майский максимум криптовалюты. На момент создания этого материала стоимость Ethereum составляет 4606 долларов за монету, по версии CoinDesk. Рыночная капитализация цифровой монеты достигла 541 миллиарда долларов.

Издание Independent отмечает, что стоимость Ethereum растет на фоне следующих причин:

популярность блокчейна Ethereum, который используют для создания децентрализованных приложений и транзакций с NFT;

ожидание того, что именно Ethereum станет одной из основных опций в любой будущей метавселенной, которые создают техгиганты. К примеру, компания Марка Цукерберга.

Ethereum во второй раз обновил свой исторический максимум / Фото Unsplash

Метавселенная Этот термин используется для описания концепции будущей итерации Интернета, состоящей из постоянных, общих трехмерных виртуальных пространств, связанных в воспринятую виртуальную вселенную.