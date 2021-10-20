Яка ціна біткойна 20 жовтня

Вартість біткойна сягнула 66 930 доларів, за даними CoinMarketCap і продовжує рости. За останню добу ціна зросла майже на 7%.

До теми Біткойн на шляху до нових максимумів: головні причини та можливості для інвесторів

Слідом за біткойном подорожчав і Ethereum – більш ніж на 5%, перевищивши вартість в 4000 доларів. Друга у світі криптовалюта торгується на рівні 4 043 долари, наблизившись до свого історичного максимуму.

Чому біткойн виріс в ціні

Біткойн виріс завдяки виходу пов'язаного з ним індексного фонду на Нью-Йоркську біржу. Фонд ProShares Bitcoin Strategy інвестуватиме у криптовалютні ф’ючерси. Це перший біткойн-ETF, який схвалила Комісія з цінних паперів і бірж (SEC). Проте незабаром вона може схвалити й інші.

Що таке біткойн-ETF Це біржовий фонд, який буде використовувати біткойн як базовий актив. Тобто інвестор купуватиме акції фонду, які будуть прикріплені до ціни біткойна. Різниця з криптобіржею у тому, що інвестор є більш захищеним. Емітенти біткойн-ETF будуть нести відповідальність за збереження коштів клієнтів і їх страхування.

Ціна біткойна: коротко