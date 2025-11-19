Ще одна галузь Росії занепадає: збитки у ній вражають

Російська металургійна промисловість відчуває значний занепад. Ситуація загострюється, зокрема, через експортні обмеження.

Що відбувається у металургійній промисловості Росії?

Також причиною кризи у металургійній промисловості є висока ключова ставка і конкуренція з китайськими виробниками, повідомляє 24 Канал з посилання на СЗРУ.

Зверніть увагу! Саме китайські виробники насичують ринок дешевшою продукцією.

Така ситуація уже призвела до того, що:

найбільші гравці ринку згортають різні інвестиційні програми;

зокрема, "Об'єднана металургійна компанія" вирішила відмовитись від того, аби виробляти безшовні труби у Татарстані;

а от ТОВ "Техбуд", що має частку приблизно 15 % від ринку полімерних труб, скоротило виробництво на майже 40% у деяких регіонах.

Зауважимо, що за перші 9 місяців 2025 року у Татарстані виробництво пластмасових труб впало в двічі:

цьогоріч цей показник складає – 34,4 тисячі тонн;

для порівняння, торік це значення було – 68,5 тисяч тонн.

Казанський трубний завод, який спеціалізується на водопровідних трубах, знизив виробництво на 30 % через скорочення фінансування ЖКГ та високі ставки. Підприємство з виручкою 1 мільярд рублів у кращі часи випускало до 12 тисяч тонн продукції на рік, але тепер змушене урізати персонал, складські площі та непрофільні витрати,

– наголошує розвідка.

Окрім названих вище причин, криза у металургійній галузі виникла через:

падіння попиту у нафтогазовій сфері;

зменшення фінансування ЖКГ.

Важливо! Як повідомляє СЗРУ, в Росії також значну кризу відчуває вугільна промисловість. За перші 7 місяців 2025 року, частка збиткових підприємств там сягнула більш як 65%.

