Ще одна галузь Росії занепадає: збитки у ній вражають
- Російська металургійна промисловість занепадає через експортні обмеження, високу ключову ставку, та конкуренцію з китайськими виробниками.
- Татарстанське виробництво пластмасових труб впало вдвічі, а Казанський трубний завод скоротив виробництво на 30% через скорочення фінансування ЖКГ та високі ставки.
Російська металургійна промисловість відчуває значний занепад. Ситуація загострюється, зокрема, через експортні обмеження.
Що відбувається у металургійній промисловості Росії?
Також причиною кризи у металургійній промисловості є висока ключова ставка і конкуренція з китайськими виробниками, повідомляє 24 Канал з посилання на СЗРУ.
Зверніть увагу! Саме китайські виробники насичують ринок дешевшою продукцією.
Така ситуація уже призвела до того, що:
- найбільші гравці ринку згортають різні інвестиційні програми;
- зокрема, "Об'єднана металургійна компанія" вирішила відмовитись від того, аби виробляти безшовні труби у Татарстані;
- а от ТОВ "Техбуд", що має частку приблизно 15 % від ринку полімерних труб, скоротило виробництво на майже 40% у деяких регіонах.
Зауважимо, що за перші 9 місяців 2025 року у Татарстані виробництво пластмасових труб впало в двічі:
- цьогоріч цей показник складає – 34,4 тисячі тонн;
- для порівняння, торік це значення було – 68,5 тисяч тонн.
Казанський трубний завод, який спеціалізується на водопровідних трубах, знизив виробництво на 30 % через скорочення фінансування ЖКГ та високі ставки. Підприємство з виручкою 1 мільярд рублів у кращі часи випускало до 12 тисяч тонн продукції на рік, але тепер змушене урізати персонал, складські площі та непрофільні витрати,
– наголошує розвідка.
Окрім названих вище причин, криза у металургійній галузі виникла через:
- падіння попиту у нафтогазовій сфері;
- зменшення фінансування ЖКГ.
Важливо! Як повідомляє СЗРУ, в Росії також значну кризу відчуває вугільна промисловість. За перші 7 місяців 2025 року, частка збиткових підприємств там сягнула більш як 65%.
Що відбувається в економіці Росії зараз?
США впровадили санкції проти "Лукойла" та "Роснефті". Ці обмеження уже вплинули на доходи Росії від нафтового сектору. У довгостроковій перспективі такі санкції зменшать обсяги експорту російської нафти.
Протягом останніх 5 місяців Центробанк Росії фіксує відтік коштів з банків. Надають перевагу готівці як звичайні громадяни, так і бізнес.