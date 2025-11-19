Еще одна отрасль России приходит в упадок: убытки в ней впечатляют

Российская металлургическая промышленность испытывает значительный упадок. Ситуация обостряется, в частности, из-за экспортных ограничений.

Что происходит в металлургической промышленности России?

Также причиной кризиса в металлургической промышленности являются высокая ключевая ставка и конкуренция с китайскими производителями, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Обратите внимание! Именно китайские производители насыщают рынок более дешевой продукцией.

Такая ситуация уже привела к тому, что:

крупнейшие игроки рынка сворачивают различные инвестиционные программы;

в частности, "Объединенная металлургическая компания" решила отказаться от того, чтобы производить бесшовные трубы в Татарстане;

а вот ООО "Техбуд", что имеет долю примерно 15% от рынка полимерных труб, сократило производство почти на 40% в некоторых регионах.

Заметим, что за первые 9 месяцев 2025 года в Татарстане производство пластмассовых труб упало в два раза:

в этом году этот показатель составляет – 34,4 тысячи тонн;

для сравнения, прошлом году это значение было – 68,5 тысячи тонн.

Казанский трубный завод, который специализируется на водопроводных трубах, снизил производство на 30% из-за сокращения финансирования ЖКХ и высоких ставок. Предприятие с выручкой 1 миллиард рублей в лучшие времена выпускало до 12 тысяч тонн продукции в год, но теперь вынуждено урезать персонал, складские площади и непрофильные расходы,

– отмечает разведка.

Кроме названных выше причин, кризис в металлургической отрасли возник из-за:

падения спроса в нефтегазовой сфере;

уменьшения финансирования ЖКХ.

Важно! Как сообщает СВРУ, в России также значительный кризис испытывает угольная промышленность. За первые 7 месяцев 2025 года, доля убыточных предприятий там достигла более 65%.

Что происходит в экономике России сейчас?