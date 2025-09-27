Що таке медичне золото?
З медичного золота виготовляють високоякісну біжутерію, повідомляє 24 Канал.
Зверніть увагу! Найчастіше, основний метал у складі медичного золота – нержавіюча сталь.
Медичне золото має низку переваг. Серед них, зокрема, варто виділити:
- низьку ціну (аналогічні сережки із ювелірного золота можуть коштувати 5 тисяч гривень, а з медичного – 150 гривень);
- гіпоалергенність;
- зносостійкість;
- довговічність.
Чому медичне золото називають медичним?
Таке фейкове "золото" називають медичним через те, що у складі цього металу є компоненти, які ідеально підходять для застосовування в медицині. Наприклад, в стоматології.
Що потрібно обов'язково знати про золото?
Колір золота безпосередньо "підказує" склад сплаву. Наприклад, світлий метал вказує на присутність срібла. А от червоний відтінок свідчить про наявність міді у складі.
На вартість золотого виробу впливає ціла сукупність факторів. Зокрема, виробник, дизайн та наявність дорогоцінного каміння.
Проба та кількість каратів вказують на частку чистого золота у сплаві, повідомляє World Gold Council. Цей показник першочергово впливає на довговічність та кінцеву ціну виробу.
Важливо! Станом на 26 вересня, за даними НБУ, банківське золото (найвищої проби) – 4 956,08 гривень за грам.