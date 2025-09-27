З медичного золота виготовляють високоякісну біжутерію, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу! Найчастіше, основний метал у складі медичного золота – нержавіюча сталь.

Медичне золото має низку переваг. Серед них, зокрема, варто виділити:

Чому медичне золото називають медичним?

Таке фейкове "золото" називають медичним через те, що у складі цього металу є компоненти, які ідеально підходять для застосовування в медицині. Наприклад, в стоматології.