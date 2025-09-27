Что такое медицинское золото?

Из медицинского золота изготавливают высококачественную бижутерию, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание! Чаще всего, основной металл в составе медицинского золота – нержавеющая сталь.

Медицинское золото обладает рядом преимуществ. Среди них, в частности, стоит выделить:

низкую цену (аналогичные серьги из ювелирного золота могут стоить 5 тысяч гривен, а из медицинского – 150 гривен);

гипоаллергенность;

износостойкость;

долговечность.

Почему медицинское золото называют медицинским? Такое фейковое "золото" называют медицинским из-за того, что в составе этого металла есть компоненты, которые идеально подходят для применения в медицине. Например, в стоматологии.

Что нужно обязательно знать о золоте?

Цвет золота напрямую "подсказывает" состав сплава. Например, светлый металл указывает на присутствие серебра. А вот красный оттенок свидетельствует о наличии меди в составе.

На стоимость золотого изделия влияет целая совокупность факторов. В частности, производитель, дизайн и наличие драгоценных камней.

Проба и количество каратов указывают на долю чистого золота в сплаве, сообщает World Gold Council. Этот показатель в первую очередь влияет на долговечность и конечную цену изделия.

Важно! По состоянию на 26 сентября, по данным НБУ, банковское золото (наивысшей пробы) – 4 956,08 гривны за грамм.