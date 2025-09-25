Що відомо про атаку на платіжну систему "СБП"?

Як повідомили 24 Каналу джерела у ГУР, DDOS атаки здійснювались на платіжну систему "СБП" та провайдера "ТрансТелеКом".

Довідка: "СБП" – система швидких платежів Центробанку Росії.

Зазначимо, що "СБП" активно використовується для переказів коштів на російські "благодійні та волонтерські організації". А в реальності – гроші віддаються на проєкти, які сприяють "підтримці СВО".



Результати атаки ГУР на СБП Росії / Скриншот наданий 24 Каналу

Результатом атаки стало те, що багато росіян не змогли:

провести миттєві перекази;

здійснити онлайн-платежі.

У соцмережах Єкатеринбурга з'явилися масові скарги на неможливість онлайн-оплати за проїзд у міському транспорті, або розрахунків на АЗС. Кібератака також залишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч абонентів локальних провайдерів у багатьох регіонах Росії,

– зазначають представники ГУР.



Повідомлення в російських ЗМІ про збої / Скриншот наданий 24 Каналу

Зверніть увагу! За попередніми оцінками, атака українських сил на "СБП" принесла сервісу збитки у 30 мільйонів доларів США.

Що відомо про останні атаки ГУР?