Що відомо про атаку на платіжну систему "СБП"?
Як повідомили 24 Каналу джерела у ГУР, DDOS атаки здійснювались на платіжну систему "СБП" та провайдера "ТрансТелеКом".
Довідка: "СБП" – система швидких платежів Центробанку Росії.
Зазначимо, що "СБП" активно використовується для переказів коштів на російські "благодійні та волонтерські організації". А в реальності – гроші віддаються на проєкти, які сприяють "підтримці СВО".
Результати атаки ГУР на СБП Росії / Скриншот наданий 24 Каналу
Результатом атаки стало те, що багато росіян не змогли:
- провести миттєві перекази;
- здійснити онлайн-платежі.
У соцмережах Єкатеринбурга з'явилися масові скарги на неможливість онлайн-оплати за проїзд у міському транспорті, або розрахунків на АЗС. Кібератака також залишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч абонентів локальних провайдерів у багатьох регіонах Росії,
– зазначають представники ГУР.
Повідомлення в російських ЗМІ про збої / Скриншот наданий 24 Каналу
Зверніть увагу! За попередніми оцінками, атака українських сил на "СБП" принесла сервісу збитки у 30 мільйонів доларів США.
Що відомо про останні атаки ГУР?
24 вересня стало відомо, що кіберфахівці ГУР зламали сервери окупаційної влади Криму. В результаті було отримано більш як 100 терабайтів розвідувальних матеріалів. Серед матеріалів, зокрема, є службове листування так званого голови Криму Сергія Аксьонова.
23 вересня дрони ГУР "вдарили" по мосту у Бєлгородській області. В результаті атаки, споруду було знищено. Зазначимо, що цей міст активно використовувався для транспортування російської техніки та військових.
16 вересня стало відомо про велику помсту ГУР. Розвідники ліквідували росіян, які вчиняли воєнні злочини на українській території. Атака здійснювалась біля у населеному пункті біля російського міста Владивостока.