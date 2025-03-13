Маск пообіцяв шалену суму Трампу

Мільярдер Ілон Маск заявив, що має на меті виділити президенту США 100 мільйонів доларів на його політичні операції. Про це розповіли джерела, обізнані з питанням, пише 24 Канал з посиланням на Axios.

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Це прецедент відразу через кілька причин. Цей внесок є "нечуваним" як за сумою, так і за типом. Річ у тому, що Ілон Маск фактично є спеціальним державним службовцем. Нагадаємо, що мільярдер очолює Департамент ефективності уряду США. При цьому Маск вклав у кампанію Трампа на виборах у 2024 році, щонайменше, 288 мільйонів доларів.

З іншого боку Маск – це найбагатша людина світу. Видання Bloomberg оцінює його капітал в 319 мільярдів доларів. З початку року статки Ілона Маска зменшилися на 113 мільярдів доларів або на 26,2%.

Цікаво, що напередодні президент США підтримав Ілона Маска, який має серйозні проблеми з однієї зі своїх компаній. Йдеться про компанію Tesla, акції якої різко обвалилися на біржі. Через це Трамп публічно купив автівку Tesla, тоді як продажі по світу падають.