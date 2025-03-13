Маск пообещал бешеную сумму Трампу

Миллиардер Илон Маск заявил, что имеет целью выделить президенту США 100 миллионов долларов на его политические операции. Об этом рассказали источники, знакомые с вопросом, пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Это прецедент сразу по нескольким причинам. Этот вклад является "неслыханным" как по сумме, так и по типу. Дело в том, что Илон Маск фактически является специальным государственным служащим. Напомним, что миллиардер возглавляет Департамент эффективности правительства США. При этом Маск вложил в кампанию Трампа на выборах в 2024 году, по меньшей мере, 288 миллионов долларов.

С другой стороны Маск – это самый богатый человек мира. Издание Bloomberg оценивает его капитал в 319 миллиардов долларов. С начала года состояние Илона Маска уменьшилось на 113 миллиардов долларов или на 26,2%.

Интересно, что накануне президент США поддержал Илона Маска, который имеет серьезные проблемы с одной из своих компаний. Речь идет о компании Tesla, акции которой резко обвалились на бирже. Из-за этого Трамп публично купил автомобиль Tesla, тогда как продажи по миру падают.