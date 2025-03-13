Світові ціни на нафту на сьогодні

У четвер, 13 березня, ціни на нафту знову повернулися до падіння. Еталонні бренди нафти на попередній сесії демонстрували зростання на тлі новин про більше скорочення запасів, ніж очікували, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу Що буде з Україною та Росією, якщо у США спалахне економічна криза

Нафта впала в ціні, коли ринок зважує макроекономічних побоювань на тлі стійкого короткострокового попиту. Нагадаємо, що Федеральний резерв очікує, що у першому кварталі 2025 року ВВП США зросте, але значно менше, ніж прогнозували до цього. Сповільнення економіки США може спровокувати падіння попиту в майбутньому.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 5 центів. Сорт нафти торгується на рівні 70,09 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подешевшала на 10 центів. Американська нафта наразі коштує 67,58 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: