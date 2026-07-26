Головні марки нафти у світі: яка різниця між Brent і WTI

Марки нафти Brent та WTI є провідними у світі. Ці сорти використовують як світові цінові орієнтири у галузі.

Чим відрізняються Brent та WTI

Нафти Brent та WTI істотно вирізняються між собою, про що пише CFI.

Наприклад, нафта Brent торгується на біржі Intercontinental Exchange (ICE), тоді як WTI – на New York Mercantile Exchange (NYMEX). Обидва сорти належать до категорії легкої "солодкої" нафти (light sweet crude). Тобто вони мають низьку щільність та низький вміст сірки. Завдяки цьому обидві нафти простіше та дешевше переробляти на бензин та інші нафтопродукти.

Водночас WTI є дещо легшою та містить ще менше сірки, ніж Brent. Це надає їй перевагу під час переробки, особливо для американських нафтопереробних заводів, орієнтованих переважно на виробництво бензину.

Brent має трохи вищий вміст сірки та є дещо важчою. Вона краще підходить для виробництва дизельного пального та авіаційного палива на світових ринках.

Крім того, ці дві марки нафти рідко торгуються за однаковою ціною. Різниця між їхніми котируваннями відома як спред Brent – WTI, який відображає вплив різних ринкових факторів.

Brent відіграє важливу роль у формуванні світових цін на нафту. Саме цей сорт є еталоном для експорту нафти з Європи, Африки та Близького Сходу до західних ринків. Тому Brent широко використовується в міжнародних контрактах і є ключовим орієнтиром для аналітиків, які відстежують глобальні потоки енергоресурсів.

WTI ж має більше значення для внутрішнього ринку США. Вона безпосередньо впливає на витрати американських нафтопереробних заводів, а також на вартість пального в країні, що пояснюється її дещо кращими характеристиками для переробки та широкою доступністю на внутрішньому ринку.

Для трейдерів із Кувейту різниця в ціні між Brent і WTI створює додаткові торгові можливості. Цей спред може змінюватися під впливом коливань попиту та пропозиції, геополітичних подій або інфраструктурних обмежень.

Що ще відомо про нафту

Нагадаємо, що один нафтовий барель це 42 галони чи майже 159 літрів сировини. Готових нафтопродуктів можна отримати більше – приблизно 45 галонів, тобто трохи понад 170 літрів.

Зокрема, загострення конфлікт між Іраном та США сильно впливає на вартість нафти. Зокрема, у понеділок, 20 липня, вартість сировини зросла орієнтовно на 3%, а ф'ючерси сягнули найвищого рівня з червня.