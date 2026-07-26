Почему Brent отличается от WTI

Нефть Brent и WTI существенно отличаются друг от друга, пишет CFI.

Например, нефть Brent торгуется на бирже Intercontinental Exchange (ICE), тогда как WTI – на New York Mercantile Exchange (NYMEX). Оба сорта относятся к категории легкой "сладкой" нефти (light sweet crude). То есть они имеют низкую плотность и низкое содержание серы. Благодаря этому обе нефти проще и дешевле перерабатывать в бензин и другие нефтепродукты.

В то же время WTI несколько легче и содержит еще меньше серы, чем Brent. Это дает ей преимущество при переработке, особенно для американских нефтеперерабатывающих заводов, ориентированных преимущественно на производство бензина.

Brent имеет чуть более высокое содержание серы и является несколько тяжелее. Она лучше подходит для производства дизельного топлива и авиационного топлива на мировых рынках.

Кроме того, эти две марки нефти редко торгуются по одинаковой цене. Разница между их котировками известна как спред Brent – WTI, который отражает влияние различных рыночных факторов.

Brent играет важную роль в формировании мировых цен на нефть. Именно этот сорт является эталоном для экспорта нефти из Европы, Африки и Ближнего Востока на западные рынки. Поэтому Brent широко используется в международных контрактах и является ключевым ориентиром для аналитиков, отслеживающих глобальные потоки энергоресурсов.

WTI же имеет большее значение для внутреннего рынка США. Она напрямую влияет на затраты американских нефтеперерабатывающих заводов, а также на стоимость топлива в стране, что объясняется ее несколько лучшими характеристиками для переработки и широкой доступностью на внутреннем рынке.

Для трейдеров из Кувейта разница в цене между Brent и WTI создает дополнительные торговые возможности. Этот спред может меняться под влиянием колебаний спроса и предложения, геополитических событий или инфраструктурных ограничений.

Что еще известно о нефти

Напомним, что один баррель нефти – это 42 галлона или почти 159 литров сырья. Готовых нефтепродуктов можно получить больше – примерно 45 галлонов, то есть чуть более 170 литров.

В частности, обострение конфликта между Ираном и США сильно влияет на стоимость нефти. Так, в понедельник, 20 июля, стоимость сырья выросла примерно на 3%, а фьючерсы достигли самого высокого уровня с июня.