Як можна переробити барель нафти

Після видобутку її транспортують на спеціальні заводи, де відбувається подальше перероблення. В Управлінні енергетичної інформації профільного міністерства США пояснили деталі.

Насамперед варто зазначити, що один нафтовий барель це 42 галони, або ж майже 159 літрів сировини. Однак з такого її об'єму зазвичай отримують дещо більше готових нафтопродуктів – близько 45 галонів, тобто трохи понад 170 літрів.

Це пояснюють так званим технологічним приростом, адже в процесі перероблення важкі компоненти розщеплюють на легші.

Цікаво, що вихід окремих видів пального та іншої продукції не є сталим. Заводи у США можуть змінювати співвідношення залежно від ринкового попиту, а також для максимізації прибутковості своєї роботи. Однак у середньому з бареля сировини добувають 19 – 20 галонів бензину, тобто 72 – 76 літрів.

Нагадаємо, найбільші запаси "чорного золота" розташовані у Венесуелі. Ця країна Південної Америки володіє близько 18% світового обсягу нафти, йдеться про 303 – 304 мільярди барелів.

Тож не дивно, що напередодні державою зацікавився Дональд Трамп. За повідомленнями у ЗМІ, господар Білого дому нібито серйозно розглядав можливість зробити її 51-м штатом, а також навіть публікував відповідну карту. Окрім того, раніше політик жартував, що балотуватиметься в президенти Венесуели.