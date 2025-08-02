Якими статками володіє Марк Цукерберг?
Зокрема 2025 рік не став винятком з правил, передає 24 Канал з посиланням на видання.
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У поточному році американський підприємець посів 2 місце, поступившись лише Ілону Маску. Статки Цукерберга наразі становлять 216 мільярдів доларів.
Ще у жовтні 2024 року у Bloomberg повідомили, що Марк Цукерберг уперше став другою найбагатшою людиною. Тоді він обігнав Джеффа Безоса (засновник Amazon), який наразі посідає третє місце.
Річ у тім, що ставка підприємця на метавсесвіт себе виправдала, піднявши його статки минулого року до рекордної позначки у 206,2 мільярда доларів.
Це 1,1 мільярда більше, ніж у Джеффа Безоса та майже на 50 мільярдів менше, ніж в Ілона Маска з Tesla Inc.,
– зазначили у Bloomberg.
Цікаво! Ба більше, у 2024 році Цукерберг збільшив свої статки на 78 мільярдів доларів з початку року. І це більше, ніж будь-хто з 500 найбагатших людей світу.
Як Цукерберг заробив свої статки?
Цукерберг заснував Facebook у 2004 році. І більшість його статків пов’язана з акціями Meta Platforms.
Зокрема акції Meta (META) зросли більш ніж на 72% у 2024 році.
Meta володіє популярними соціальними платформами:
- Facebook;
- Instagram;
- Threads;
- месенджером WhatsApp.
Зверніть увагу! CNN пише, що виступаючи 25 вересня 2024 року на заході Meta Connect 2024, Цукерберг заявив, що Meta AI рухається до того, щоб стати найвикористовуванішим помічником у світі.