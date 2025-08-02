Каким состоянием владеет Марк Цукерберг?

В частности 2025 год не стал исключением из правил, передает 24 Канал со ссылкой на издание.

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В текущем году американский предприниматель занял 2 место, уступив лишь Илону Маску. Состояние Цукерберга сейчас составляет 216 миллиардов долларов.

Еще в октябре 2024 года в Bloomberg сообщили, что Марк Цукерберг впервые стал вторым самым богатым человеком. Тогда он обогнал Джеффа Безоса (основатель Amazon), который сейчас занимает третье место.

Дело в том, что ставка предпринимателя на метавселенную себя оправдала, подняв его состояние в прошлом году до рекордной отметки в 206,2 миллиарда долларов.

Это 1,1 миллиарда больше, чем у Джеффа Безоса и почти на 50 миллиардов меньше, чем у Илона Маска с Tesla Inc.,

– отметили в Bloomberg.

Интересно! Более того, в 2024 году Цукерберг увеличил свое состояние на 78 миллиардов долларов с начала года. И это больше, чем кто-либо из 500 самых богатых людей мира.

Как Цукерберг заработал свое состояние?

Цукерберг основал Facebook в 2004 году. И большинство его состояния связано с акциями Meta Platforms.

В частности акции Meta (META) выросли более чем на 72% в 2024 году.

Meta владеет популярными социальными платформами:

Facebook;

Instagram;

Threads;

мессенджером WhatsApp.

Обратите внимание! CNN пишет, что выступая 25 сентября 2024 года на мероприятии Meta Connect 2024, Цукерберг заявил, что Meta AI движется к тому, чтобы стать самым используемым помощником в мире.