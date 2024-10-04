Марк Цукерберг став ще багатшим

Засновник та генеральний директор Meta Марк Цукерберг знову став другою найбагатшою людиною у світі. Він випередив Джеффа Безоса, який опустився на третю сходинку, пише CNBC.

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Капітал Марка Цукерберга зріс на 3,43 мільярда доларів до 206 мільярдів доларів, згідно з даними Bloomberg. З початку року статки американського бізнесмена зросли на 78,1 мільярда доларів. Левову частку його капіталу становить частка у компанії Meta.

До теми! Наприкінці вересня капітал Марка Цукерберга вперше перетнув позначку в 200 мільярдів доларів. Тоді він займав 4 сходинку у рейтингу найбагатших людей у світі.

Цукерберг став багатшим завдяки тому, що акції компанії Meta у четвер, 3 жовтня, зросли до 582,77 долара за штуку. З початку січня цінні папери подорожчали приблизно на 68%. Ринкова капіталізація компанії становить 1,47 трильйона доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.

Лідером рейтингу найбагатших людей світу залишається Ілон Маск. Його статки оцінюють у 256 мільярдів доларів. Його капітал зменшився майже на 6 мільярдів доларів