Ціни на нафту можуть різко зрости

На думку експерта, якщо через ескалацію напруженості на Близькому Сході скоротяться обсяги видобування нафти в Ірані, то ціни на нафту можуть зрости на 161%, пише Markets Insider.

Варте уваги Близький Схід – головний фактор: що відбувається на ринку нафти

Він додав, що у результаті ціни на нафту можуть перевищити 200 доларів за барель. Згідно з даними Bloomberg, станом на 4 жовтня ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 78,75 долара за барель (+ 1,46%);

Контракти WTI торгуються на рівні 74,81 долара за барель (+ 1,49%).

За словами аналітика SEB, якщо через конфлікт на Близькому Сході знищать нафтову інфраструктуру в Ірані, то це значно зменшить резервні нафтові потужності ОПЕК+. Як наслідок зростуть не лише ціни на нафту, але й посилиться невизначеність на ринку.

Крім того, Саудівська Аравія заявила, що може обвалити ціни на нафту, якщо держави-члени ОПЕК+ не будуть дотримуватися погоджених квот на обсяги видобування нафти.