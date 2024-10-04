Марк Цукерберг стал еще богаче

Основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг снова стал вторым самым богатым человеком в мире. Он опередил Джеффа Безоса, который опустился на третью строчку, пишет CNBC.

Стоит внимания Цены на нефть могут вырасти более чем на 160%: аналитик назвал главное условие

Капитал Марка Цукерберга вырос на 3,43 миллиарда долларов до 206 миллиардов долларов, согласно данным Bloomberg. С начала года состояние американского бизнесмена выросло на 78,1 миллиарда долларов. Львиную долю его капитала составляет доля в компании Meta.

К теме! В конце сентября капитал Марка Цукерберга впервые пересек отметку в 200 миллиардов долларов. Тогда он занимал 4 строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.

Цукерберг стал богаче благодаря тому, что акции компании Meta в четверг, 3 октября, выросли до 582,77 доллара за штуку. С начала января ценные бумаги подорожали примерно на 68%. Рыночная капитализация компании составляет 1,47 триллиона долларов, согласно данным Yahoo!Finance.

Лидером рейтинга самых богатых людей мира остается Илон Маск. Его состояние оценивается в 256 миллиардов долларов. Его капитал уменьшился почти на 6 миллиардов долларов