Капітал Марка Цукерберга перетнув важливу межу

Акції компанії Meta, яку створив Марк Цукерберг, з початку 2024 року подорожчали на понад 60%. Ринкова капіталізація корпорації становить 1,44 трильйона доларів, інформує Bloomberg. Саме цінні папери техгіганта становлять левову частку капіталу Цукерберга.

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Завдяки подорожчанню цінних паперів особистий капітал Марка Цукерберга вперше перетнув позначку в 200 мільярдів доларів. На момент створення цього матеріалу, його статки оцінюють в 201 мільярд доларів США. За 9 місяців статки підприємця збільшилися на 73,4 мільярда доларів.

До теми! Meta входить до першої десятки найдорожчих компаній світу. Техгігант займає 7 позицію в рейтингу, згідно з даними Global Ranking.

Наразі Марк Цукерберг займає 4 сходинку у рейтингу найбагатших людей світу. Його випереджають Бернард Арно, Джефф Безос та Ілон Маск. Нагадаємо, що французький мільярдер Бернар Арно також зафіксував зростання свого капіталу наприкінці вересня.

Арно виграв від запровадження економічних стимулів у Китаї. Всього за один день його капітал зріс на 6 мільярдів доларів.