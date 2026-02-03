Нова лихоманка в США: на цей раз йдеться не про золото

В США виявили значні поклади літію. Наразі їх оцінюють у 2,3 трильйона доларів. Завдяки цьому відкриттю, США можуть здійснити значний економічний прорив

Що відомо про видобуток цього літію?

Як відомо зараз, новий хімічний процес вилучення дозволить найближчим часом освоїти приблизно 19 мільйонів тонн літію, повідомляє Daily Mail.

Читайте також Постачання російської нафти до Індії скорочуються: яка країна рятує Кремль

Цікаво! Йдеться про технологію Direct Lithium Extraction (DLE), розроблену компанією Standard Lithium.

Наразі передбачається, що промисловий видобуток може стартувати вже до 2028 року.

Що відомо про ці поклади:

ці поклади залягають глибоко під землею;

знаходяться вони в регіоні Смековер на південному заході штату Арканзас.

Формація Смаковер схожа на гігантську підземну губку, що складається з древнього вапняку, що датується юрським періодом, приблизно 200 мільйонів років тому. Він простягається через деякі частини південної частини США, включаючи південний та східний Техас, південний Арканзас, північну Луїзіану, східний Міссісіпі, південно-західну Алабаму та частини Флоридського узбережжя,

– вказує видання.

Цей регіон протягом багатьох років використовувався для видобутку нафти та газу. А от літій залишався недоступним через відсутність відповідних технологій.

Реалізація цього проєкту відбуватиметься, завдяки федеральному гранту у розмірі 225 мільйонів доларів. Це надзвичайно важливі зміни, адже вони дозволять США зменшити залежність від Китаю, повідомляє MSN.

Цікаво! Наразі Китай контролює приблизно 70% від світових поставок літію.

Завдяки федеральному гранту у розмірі 225 мільйонів доларів, компанія Standard Lithium заявила, що будує великий переробний завод у Льюїсвіллі, який створить сотні робочих місць, і все це спрямовано на те, щоб перетворити США на світового постачальника літію протягом 2 років,

– наголошує видання.

Чому літій такий важливий?