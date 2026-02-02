Що саме прагне зробити Пекін?

Пекін уже давно працює над інтернаціоналізацією юаня, повідомляє Financial Times.

Читайте також Доходи Росії від ключової галузі падають: скільки насправді отримує Москва

Зараз ця риторика посилилась. Зокрема, за інформацією опублікованою у партійному журналі Qiushi, Сі вказав, що Китай має створити потужну валюту, яка:

буде широко використовуватись у міжнародній торгівлі;

на валютних ринках;

та під час здійснення інвестицій.

Важливо! Китай також прагне, аби юань здобув статус резервної валюти. Наразі до таких належать: долар, євро, японська єна і так далі.

Що саме планує зробити китайський уряд, аби виконати цей план:

посилення Центробанку;

створення конкурентоспроможних фінансових інститутів;

а також розвиток – міжнародних фінансових центрів.

Імовірно, завдяки цій стратегії, Пекін прагне посилити вплив у глобальній економіці. Особливо це актуально на фоні:

ослаблення долара;

та імовірної зміни лідера у ФРС (Наразі ним є Джером Пауелл. Трамп хоче висунути свого кандидата на цю посаду – Кевіна Ворша, повідомляє The Banker).

Потрібно розуміти, що, аби виконати ці плани, Китаю знадобиться провести реальні економічні реформи. Наприклад, Пекін має:

спростити доступ до китайського фінансового ринку;

і зміцнити довіру іноземних інвесторів.

Як змінилась ситуація, відносно долара?

Курс долара відчутно знизився. Трамп відреагував на такі зміни. Він вказав, що це – чудовий результат для американського бізнесу.

Трамп також вказав, що має змогу маніпулювати валютою. Проте наразі це не потрібно.

Зверніть увагу! Згодом долар дещо зміцнився. Це, зокрема, вплинуло на падіння золота.