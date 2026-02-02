Що саме прагне зробити Пекін?
Пекін уже давно працює над інтернаціоналізацією юаня, повідомляє Financial Times.
Зараз ця риторика посилилась. Зокрема, за інформацією опублікованою у партійному журналі Qiushi, Сі вказав, що Китай має створити потужну валюту, яка:
- буде широко використовуватись у міжнародній торгівлі;
- на валютних ринках;
- та під час здійснення інвестицій.
Важливо! Китай також прагне, аби юань здобув статус резервної валюти. Наразі до таких належать: долар, євро, японська єна і так далі.
Що саме планує зробити китайський уряд, аби виконати цей план:
- посилення Центробанку;
- створення конкурентоспроможних фінансових інститутів;
- а також розвиток – міжнародних фінансових центрів.
Імовірно, завдяки цій стратегії, Пекін прагне посилити вплив у глобальній економіці. Особливо це актуально на фоні:
- ослаблення долара;
- та імовірної зміни лідера у ФРС (Наразі ним є Джером Пауелл. Трамп хоче висунути свого кандидата на цю посаду – Кевіна Ворша, повідомляє The Banker).
Потрібно розуміти, що, аби виконати ці плани, Китаю знадобиться провести реальні економічні реформи. Наприклад, Пекін має:
- спростити доступ до китайського фінансового ринку;
- і зміцнити довіру іноземних інвесторів.
Як змінилась ситуація, відносно долара?
Курс долара відчутно знизився. Трамп відреагував на такі зміни. Він вказав, що це – чудовий результат для американського бізнесу.
Трамп також вказав, що має змогу маніпулювати валютою. Проте наразі це не потрібно.
Зверніть увагу! Згодом долар дещо зміцнився. Це, зокрема, вплинуло на падіння золота.