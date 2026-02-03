Что известно о добыче этого лития?

Как известно сейчас, новый химический процесс извлечения позволит в ближайшее время освоить примерно 19 миллионов тонн лития, сообщает Daily Mail.

Читайте также Поставки российской нефти в Индию сокращаются: какая страна спасает Кремль

Интересно! Речь идет о технологии Direct Lithium Extraction (DLE), разработанной компанией Standard Lithium.

Сейчас предполагается, что промышленная добыча может стартовать уже к 2028 году.

Что известно об этих залежах:

эти залежи залегают глубоко под землей;

находятся они в регионе Смековер на юго-западе штата Арканзас.

Формация Смаковер похожа на гигантскую подземную губку, состоящую из древнего известняка, датируемого юрским периодом, примерно 200 миллионов лет назад. Он простирается через некоторые части южной части США, включая южный и восточный Техас, южный Арканзас, северную Луизиану, восточный Миссисипи, юго-западную Алабаму и части Флоридского побережья,

– указывает издание.

Этот регион в течение многих лет использовался для добычи нефти и газа. А вот литий оставался недоступным из-за отсутствия соответствующих технологий.

Реализация этого проекта будет происходить, благодаря федеральному гранту в размере 225 миллионов долларов. Это очень важные изменения, ведь они позволят США уменьшить зависимость от Китая, сообщает MSN.

Интересно! Сейчас Китай контролирует примерно 70% от мировых поставок лития.

Благодаря федеральному гранту в размере 225 миллионов долларов, компания Standard Lithium заявила, что строит большой перерабатывающий завод в Льюисвилле, который создаст сотни рабочих мест, и все это направлено на то, чтобы превратить США в мирового поставщика лития в течение 2 лет,

– отмечает издание.

Почему литий так важен?