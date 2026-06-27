Скільки можна зняти коштів в банкоматі

Наразі в Україні діє загальний ліміт для зняття готівки. З рахунку можна зняти до 100 тисяч гривень на день, незалежно від того, чи це каса банку, чи банкомат. Такі обмеження встановив Національний банк України.

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Проте банки додатково обмежують можливості для зняття готівки у їхніх банкоматах. Вони можуть відрізнятися, подекуди суттєво.

Приватбанк

З 1 липня у Приватбанку продовжать діяти ліміти на зняття готівки в банкоматі. Протягом 3 годин клієнти банку можуть зняти з картки до 10 тисяч гривень. Загалом за день – не більше 100 тисяч гривень.

Водночас у для деяких клієнтів ліміт становить усього 20 тисяч гривень на 3 години.

Так само з картки іншого банку у банкоматі Приватбанку дозволяється зняти лише 20 тисяч гривень за одну операцію.

Ощадбанк

В Ощадбанку пояснили, що загалом, як і вимагає НБУ, українці можуть зняти не більше 100 тисяч гривень зі свого рахунку на добу.

Водночас для карток масового сегменту стандартно ліміт встановлений у розмірі 10 тисяч гривень на добу. Втім, його можна змінити, зателефонувавши на гарячу лінію банку або ж самостійно скориставшись налаштуваннями у додатку Ощад 24.

Однак банкомати Ощадбанку налаштовані таким чином, що протягом 3 годин людина може зняти не більше 25 тисяч гривень з одного приладу.

Сенс Банк

У Сенс Банку дотримуються політики НБУ, тому денний ліміт на зняття готівки у банкоматі не може перевищувати 100 тисяч гривень.

Водночас фінустанова зазначає, що в банкоматах українці можуть отримати свої кошти в межах денного ліміту картки.

В інших банках правила можуть відрізнятися залежно від типу картки, рівня обслуговування клієнта та індивідуальних домовленостей з клієнтом. Тому перед зняттям великих сум варто уточнити ліміти саме у свого банку.

Чому банки обмежують ліміти

Основна причина таких обмежень полягає у необхідності забезпечити стабільність банківської системи під час війни. Ліміти дозволяють:

уникати масового зняття готівки;

забезпечувати рівномірний розподіл готівки між регіонами;

підтримувати безперебійну роботу банкоматів.

Окрім того, найбільші українські банки у 2024 році підписали Меморандум про фінансовий моніторинг. Відтак, ліміти допомагають боротися з тіньовими фінансовими операціями і блокувати підозрілі потоки готівки.

Таким чином, у всіх банках України діють ліміти на зняття готівки у банкоматах. Це може додавати незручностей українцям, Тому за потреби зняти велику суму коштів з рахунку варто звернутися безпосередньо у касу свого банку, де можна отримати на руки до 100 тисяч гривень за раз.

Нагадаємо, з Monobank можна знімати готівку без комісії або з мінімальними витратами в банкоматах A-Банк, Universal Bank та Укргазбанк. Добові ліміти зазвичай становлять до 100 тисяч гривень і можуть змінюватися залежно від налаштувань картки та обмежень, встановлених у застосунку банку.