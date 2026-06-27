Сколько можно снять наличных в банкомате

В настоящее время в Украине действует общий лимит на снятие наличных. Со счета можно снять до 100 тысяч гривен в день, независимо от того, происходит ли это в кассе банка или в банкомате. Такие ограничения установил Национальный банк Украины.

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Однако банки дополнительно ограничивают возможности снятия наличных в своих банкоматах. Эти ограничения могут различаться, порой существенно.

Приватбанк

С 1 июля в Приватбанке продолжат действовать лимиты на снятие наличных в банкомате. В течение 3 часов клиенты банка могут снять с карты до 10 тысяч гривен. Всего за день — не более 100 тысяч гривен.

В то же время для некоторых клиентов лимит составляет всего 20 тысяч гривен за 3 часа.

Также с карты другого банка в банкомате "Приватбанка" разрешается снять только 20 тысяч гривен за одну операцию.

Ощадбанк

В Ощадбанке пояснили, что в целом, как и требует НБУ, украинцы могут снять не более 100 тысяч гривен со своего счета в сутки.

В то же время для карт массового сегмента стандартный лимит установлен в размере 10 тысяч гривен в сутки. Впрочем, его можно изменить, позвонив на горячую линию банка или самостоятельно воспользовавшись настройками в приложении "Ощад 24".

Однако банкоматы "Ощадбанка" настроены таким образом, что в течение 3 часов человек может снять не более 25 тысяч гривен с одного устройства.

Сенс Банк

В Сенс Банке придерживаются политики НБУ, поэтому дневной лимит на снятие наличных в банкомате не может превышать 100 тысяч гривен.

В то же время финучреждение отмечает, что в банкоматах украинцы могут получить свои средства в пределах дневного лимита карты.

В других банках правила могут отличаться в зависимости от типа карты, уровня обслуживания клиента и индивидуальных договоренностей с клиентом. Поэтому перед снятием крупных сумм стоит уточнить лимиты именно в своём банке.

Почему банки ограничивают лимиты

Основная причина таких ограничений заключается в необходимости обеспечить стабильность банковской системы во время войны. Лимиты позволяют:

избежать массового снятия наличных;

обеспечивать равномерное распределение наличных между регионами;

поддерживать бесперебойную работу банкоматов.

Кроме того, крупнейшие украинские банки в 2024 году подписали Меморандум о финансовом мониторинге. Таким образом, лимиты помогают бороться с теневыми финансовыми операциями и блокировать подозрительные потоки наличных.

Таким образом, во всех банках Украины действуют лимиты на снятие наличных в банкоматах. Это может доставлять неудобства украинцам, поэтому при необходимости снять крупную сумму средств со счета стоит обратиться непосредственно в кассу своего банка, где можно получить на руки до 100 тысяч гривен за раз.

Напомним, с Monobank можно снимать наличные без комиссии или с минимальными расходами в банкоматах A-Банк, Universal Bank и Укргазбанк. Суточные лимиты обычно составляют до 100 тысяч гривен и могут меняться в зависимости от настроек карты и ограничений, установленных в приложении банка.