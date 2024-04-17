Продаж lifecell французам: чи отримає хоча б якісь гроші підсанкційний Фрідман

Інвестиційна компанії NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля наближається до укладення угоди про купівлю оператора мобільного зв'язку lifecell. Водночас одне із головних питань, яке виникає, чи отримає частку від продажу російський олігарх Михайло Фрідман.

Ситуація з угодою прокоментував генеральний директор "Датагруп-Воля" Михайло Шелемба.

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Чи отримає кошти російський олігарх від продажу lifecell

За його словами, жодна підсанкційна особа не отримає жодного цента від продажу оператора мобільного зв'язку lifecell, як і будь-яка з підконтрольних їм компаній. Це стосується і російського олігарха Михайла Фрідмана.

Шелемба наголосив, що ця умова чітко прописана в транзакційних документах, які уклали Turkcell і французький інвестор. Він додав, що всі сторони угоди юридично зобов'язані суворо дотримуватися міжнародного та українського законодавства. В тому числі йдеться про чинні санкційні обмеження Ради національної безпеки й оборони (РНБО).

Французький мільярдер Ксав’є Ньєль готовий придбати українського мобільного оператора lifecell та ще два українських активи турецької Turkcell та заплатити 525 мільйонів доларів.

Генеральний директор "Датагруп-Воля" додав що, найімовірніше, кошти від продажу активів в Україні спрямують на фінансування капітальних витрат на основному ринку Turkcell у Туреччині. Для прикладу, йдеться про погашення боргових зобов'язань.

Згідно з наявною інформацією, компанія Turkcell має на меті інвестувати майже 800 мільйонів доларів у 2024 році в розширення мережі та інфраструктури в Туреччині. Йдеться про такі плани:

Підготовка до 5G;

Розширення оптоволоконних мереж;

Збільшення інвестицій у поновлювану сонячну енергію до 54 МВт встановленої потужності;

Збільшенням потужності нових центрів оброблення даних на 9,1 МВт.

Додають, що вклад інвестиційної компанії NJJ вкладе у "Датагруп-Воля-lifecell" буде становити 1,5 мільярда доларів. Тоді як 525 мільйонів із цієї суми сплатять Turkcell за активи lifecell в Україні.