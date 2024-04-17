Ситуация со сделкой прокомментировал генеральный директор "Датагруп-Воля" Михаил Шелемба.
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Получит ли средства российский олигарх от продажи lifecell
По его словам, ни одно подсанкционное лицо не получит ни одного цента от продажи оператора мобильной связи lifecell, как и любая из подконтрольных им компаний. Это касается и российского олигарха Михаила Фридмана.
Шелемба подчеркнул, что это условие четко прописано в транзакционных документах, которые заключили Turkcell и французский инвестор. Он добавил, что все стороны сделки юридически обязаны строго придерживаться международного и украинского законодательства. В том числе речь идет о действующих санкционных ограничениях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Генеральный директор "Датагруп-Воля" добавил что, вероятнее всего, средства от продажи активов в Украине направят на финансирование капитальных затрат на основном рынке Turkcell в Турции. Для примера, речь идет о погашении долговых обязательств.
Согласно имеющейся информации, компания Turkcell имеет целью инвестировать почти 800 миллионов долларов в 2024 году в расширение сети и инфраструктуры в Турции. Речь идет о следующих планах:
- Подготовка к 5G;
- Расширение оптоволоконных сетей;
- Увеличение инвестиций в возобновляемую солнечную энергию до 54 МВт установленной мощности;
- Увеличением мощности новых центров обработки данных на 9,1 МВт.
Добавляют, что вклад инвестиционной компании NJJ вложит в "Датагруп-Воля-lifecell" будет составлять 1,5 миллиарда долларов. Тогда как 525 миллионов из этой суммы оплатят Turkcell за активы lifecell в Украине.